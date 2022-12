Vozovi ponovo saobraćaju na relaciji Beograd – Pančevo, prvi kreće 4. januara

BEOGRAD – Ugovor o obavljanju prevoza putnika železnicom na relaciji Beograd – Pančevo potpisan je danas u Vladi Srbije, vozovi će saobraćati samo radnim danima, a prvi kreće 4. januara.

Ugovor su u prisustvu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića i direktora Infrastrukture železnice Srbije Milana Novovića potpisali vršilac dužnosti direktora „Srbija voza“ Ivan Bulajić i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

„Mislim da smo danas uradili važan posao kako za građane Pančeva, tako i za građane Beograda“, rekao je Vesić nakon potpisivanja ugovora i dodao da su Beograd i Pančevo administrativno podeljeni, ali da to odavno nisu podeljeni gradovi, jer je Pančevo suštinski deo Beograda.

Naveo je da je zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj „velikoj energiji“ da se dovede što više stranih investitora, Pančevo dobilo nekoliko velikih stranih investicija i da sve više građana Beograda radi u Pančevu, a da sa druge strane jedan broj studenata i ljudi koji studiraju ili rade u Beogradu, zbog porasta cena nekretnina, sada žive u Pančevu.

Stoga je, kaže, bilo neophodno napraviti i železničku vezu između Beograda i Pančeva, ali da će trajno rešenje biti kada bude urađena beogradska gradska železnica kojom treba da bude obuhvaćeno i Pančevo.

Tada će Pančevo biti u jednom sistemu i ljudi koji tu žive imaće istu vrstu veze sa centrom Beograda, kao što je imaju i oni koji žive u drugim delovima grada, naveo je Vesić i dodao da je, dok se to ne dogodi, uvedeno šest polazaka dnevno, tri ujutru i tri popodne, u špicevima iz Beograda do Pančeva i obrnuto, iz Pančeva do Beograda.

Vesić je rekao da su vozovi različiti i da imaju između 450 i 600 mesta što je, istakao je, više nego dovoljno.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović rekao je da je ovo potpisivanje ugovora istorijski trenutak jer, dodao je, stanovnici Pančeva čekaju više od 12 godina da se ponovo uspostavi direktna železnička linija između Pančeva i Beograda.

„Danas, zahvaljujuhci velikom timu ljudi, pre svega ministru Vesiću, ali i ljudima iz Srbija voza i Infrastrukture železnice Srbije imamo ponovo uspostavljenu direktnu železničku liniju i želim da se zahvalim svima njima“, rekao je Stevanović.

Direktor „Srbija voza“ Ivan Bulajić kaže da je, osim za građane Pančeva i Beograda, ovo veliki dan i za „Srbija voz“ koje se, istakao je, ovim ugovorom još jednom pozicionira kao kompanija koja je tržišno orijentisana i spremna da se pojavi tamo gde su potrebe građana i putnika.

„Verujem da će ovo biti jedna od najbolje popunjenih linija u našem redu vožnje“, naveo je Bulajić.

(Tanjug)

