Vreme jeftine energije u Evropi je zauvek prošlo

BEOGRAD – Energetičar MIloš Zdravković upozorio je da je vreme jeftine energije u Evropi zauvek prošlo, jer je prosečan cena gasa ptrošle godine bila 330 dolara za 1.000 kubnih metara, a da stručnjaci Međunarodne agencije za energetiku očekuju da će gas naredne zime preći cenu od 3.000 dolara.

„Trenutna cena koja je viša od 1.800 dolara za 1.000 kubnih metara je zaista stvar koja treba da zabrine političare, ljude koji vode biznis i građane. Doba jeftine energije u Evropi je zauvek prošlo“, rekao je Zdravković za Tanjug.

Podsetio je da je prosečna cena gasa u Evropi prošle godine bila 330 dolara, dok su pojedine zemlje imale dugoročne ugovore s Rusijom po ceni od 270 dolara, a Nemačka po 230 dolara za 1.000 kubika.

„Sada to više ne funcinoniše. Za to svetska javnost okrivljuje krizu u Ukrajini, ali iza svega stoje nerazumne odluke Evropske komisije da evropske kompanije ne zaklučuju dugoročne ugovore sa Rusijom, nego da se cena gasa formira na berzi, što je dovelo do toga da je prošle godine prvi put u istoriji cena gasa bila preko 1.000 dolara za 1.000 kubnih metara“, upozorio je Zdravković.

Istakao je da je u isto vreme gas u Aziji koštao 800 dolara, a u Americi oko 195 dolara za 1.000 kubnih metara.

Zdravković je ocenio da su evropska gasna skladišta nedovoljno puna, jer su im kapaciteti popunjeni sa 57 procenata i da je to strašna vest za građane i biznis u Evropi.

„Cilj EU je da budu na 80 odsto, što bi moglo da garantuje da cena na zimu ne pređe 2.500 dolara za 1.000 kubnih metara. Što se tiče energenata i evropske industrije, ne idu nam dobri dani. Ako još poslušamo pesimišticne prognoze stručnjaka Međunarodne agencije za energetiku, očekuje se da u januaru prosečna cena gasa bude na nivou oko 3.000 dolara“, rekao je Zdravković.

Objasnio je da sa tom cenom privreda EU neće biti konkurentna indsutrijskim gigantima iz Amerike i Azije.

Zdravković je naveo da je Kina sa Rusijom sklopila dugorični ugovor o snabdevanju gasom po ceni od 342 dolara za 1.000 kubnih metara.

On smatra da će u Srbiji morati da poraste cena električne energije, jer je EPS sada izložen velikim troškovima revitalizacije svog sistema koji je u lošem stanju, zbog prethodnog lošeg upravljanja i kadrovske politike u tom preduzeću.

„Cena struje je bila socijalna kategorija dok je EPS bio snažan, ali je loše rukovođenje dovelo do toga da prošle godine, kada smo koristili loš ugalj, TENT stane. To će neko morati da plati, jer smo u decembru uvozili struju za sedam do osam miliona evra dnevno“, smatra Zdravković.

Rekao je da postoje dva scenarija, da struja prilčno poskupi ili da se EPS zaduži.

„Ja smatram da treba uraditi oba, da bi taj teret platili i građani i EPS, kako bi preživeli i jedni i drugi“, založio se Zdravković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.