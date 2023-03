Vućič: Dovešćemo investitora u Bosilegrad do kraja godine

BOSILEGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je u Bosilegrad, u okviru posete Pčinjskom okrugu i najavio da će država do kraja godine pronaći investitora za otvaranje fabrike u Bosilegradu.

Vučić se na Bugarskom obratio građanima Bosilegrada i rekao da se mnogo raduje što ih vidi.

Kazao je da je predsednik opštine Vladimir Zaharijev čovek velike energije i da će biti na vlasti dok je živ, pošto uvek pobeđuje na izborima.

„Rekli su mi da kada je sahrana u selu, on više žali pokojnika od rodbine, a kad je svadba da se više raduje od onih koji se žene i udaju“, rekao je Vučić u šali tokom svog obraćanja prenoseći šta su mu rekli meštani.

„Drago mi je što smo nešto pokrenuli i promenili po pitanju udžbenika za maternji bugarski jezik u Bosilegradu. Drago mi je što nema razlike između Srba i Bugara u tome kako žive i što osećate kako se država prema vama odnosi“, rekao je Vučić.

Istakao je da je on prvi predsednik države koji je posle 97 godina posetio Bosilegrad.

Najavio je da će biti urađen put od Bosilegrada do Trgovišta, kao i da će biti popravljeni i drugi putevi, a posebno put do Vranja i obilaznici oko Bosilegrada.

Vučić je rekao da Bosilegrad ima prostorije Kobosa i drugih preduzeća koje mogu da se iskoriste za dovođenje investitora.

„Na kraju ćemo mi to verovatno rešiti sa nekim od državnih investitora i to moramo da uradimo u narednina tri meseca. Spremni smo da subvencionišemo one ozbiljne i to ćemo završiti pre kraja godine“, istakao je Vučić.

Predsednika je ispred predškolske ustanove dočekala velika grupa građana Bosilegrada i okolnih sela kao i predsednik Opštine Bosilegrad Vladimir Zaharijev koji je zahvalio Vučiću i dodao – Bosilegrad nije zaboravljen.

„Ovo je istorijski momenat za Bosilegrad, došao je predsednik Srbije, naš brat Vučić. Pravimo dogovor nekoiko godina da dođe i čovek je privhatio, ajde da mu zahvalimo za sve projekte koje radimo u Bosilegradu. Najvažnije je kada idemo tamo nas ministri dočekaju kao da smo najrođeniji rod, otvorena su nam vrata i pitaju šta nam treba.

Vučić je obišao završne radove na rekonstrukciji objekta Predškolske ustanove „Dečija radost“ u Bosilegradu.

Zaharijev je uoči Vučićevog dolaska rekao da je poseta predsednika Srbije veoma značajna za sve građane, jer je to prvi put da od posete kralja Aleksandra Karađorđevića jedan državnik dolazi u obilazak ove opštine na jugu Srbije.

Izrazio je i veliku zahvalnost Vučiću na svemu što je, kako je rekao, do sada učinio za ovaj kraj, ali i za bugarsku nacionalnu manjinu.

Nakon obilaska Bosilegrada planirano je da Vučić posetu Pčinjskom okrugu nastavi na Vlasinskom jezeru gde će obići radove na izgradnji kolektora otpadnih voda.

Predsednik Srbije je u petak na sednici Glavnog odbora stranke najavio da će krenuti u obilazak Srbije i da će do kraja godine obići svih 25 okruga.

„Nadam se da ću moći da odem i na Kosovo i Metohiju. Na više mesta ćemo da razgovaramo sa ljudima, posebno sam srećan što ću da odem kao predsednik Srbije u Bosilegrad“, rekao je Vučić.

On je dodao da će gledati da u narednih godinu dana obiđe svaku opštinu u Srbiji.

(Tanjug)

