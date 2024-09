Vučič: Obnova mosta na Drini kod Karakaja koštaće oko četiri miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, obilazeći radove na obnovi mosta na Drini, na graničnom prelazu Karakaj između Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH), da će rekonstrukcija biti završena na vreme, najviše za šest meseci i da će koštati od 3,5 do četiri miliona evra.

„Srbija je u poslednjih nekoliko govina izgradila više mostova koji je povezuju sa Bosnom i Hercegovinom nego što je izgrađeno u poslednjih 100 godina. Izgradili smo most kod Sremske Rače, most ‘Bratoljub’, obnavljamo most Karakaj i ‘Šepak’, a sad imaju ideju ako se bude radila brza saobraćajnica do Malog Zvornika da se izgradi novi most, da se popravi stari u Skelanima“, kazao je predsedmik Srbije prilikom obilaska radova, a u sklopu višednevnog boravka u Podrinju.

On ja istakao i da će Srbija nastaviti da ulaže u Republiku Srpsku.

„Ne želim da govorim sada o investicijama u Republiku Srpsku, ali će one biti samo veće, a ne manje“, kazao je Vučić.

Radove na rekonstrukciji mosta na graničnom prelazu, koji spaja Mali Zvornik na srpskoj strani i Karakaj u Republici Srpskoj, prisustvovali su i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić.

Dodik je zahvalio Vladi i predsedniku Srbije jer rade na tome da se uspostave što bolje saobraćajne komunikacije sa Republikom Srpskom.

„Najbolje govori statistika, da je na ovom mostu, u danu pre nego što se zatvorio za teretni saobraćaj, bilo registrovano 150 kamiona koji su prešli u oba pravca, što govori da se motra uliniti da komunikacija bude mnogo bolja i brža“, kazao je Dodik.

On je dodao da most u celosti finansira Srbije, a modernizuju se i prilazni putevi.

Na mostu na Drini je zbog oštećenja, od 8. aprila ove godine zabranjen saobraćaj kamionima nosivosti veće od pet tona.

Ukupna dužina mosta, između čeonih zidova obalnih stubova, iznosi 322,4 metra, dok je širina mosta 10,6 metara.

Most je izgrađen 1972. i ovo je prva rekonstrukcija od njegove izgradnje.

Kako je ranije saopšteno, radovima je obuhvaćena sanacija glavnog nosača sa izradom nove kolovozne konstrukcije sa pešačkim stazama, ogradama i stubovima javne rasvete, zamena ležišta, ojačanje stubova mosta i izrada novog sistema odvodnjavanja površinskih voda.

Između BiH i Srbije postoji 11 mostova kojima se odvija drumski saobraćaj, a dogovorom koji je na snazi uređeno je da BiH održava pet mostova, a Srbija šest.

Održavanje mosta u Karakaju, u skladu sa dogovorom, u nadležnosti je Srbije.

(Beta)

