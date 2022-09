Vucić: Od oktobra dodatni popusti za one koji stede struju

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučih izjavio je da će država izaći sa predlogom štednje električne energije kojim želi da ljude podstakne da štede i zarade novac, a da će dodatni popusti važiti od oktobra.

On je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost rekao da će se stimulacije ušteda raditi u skladu sa potrošnjom u istim mesecima ove u odnosu na isti mesec prošle godine, odnosno oktobar na oktobar, novembar na novembar.

„Predlog će biti da svi koji smanje potrošnju između pet i 20 odsto dobiju popust od 10 odsto, dakle dodatni popust od 10 odsto, jer osim što će ljudi platiti manje, jer su manje potrošili, na to će im država omogućiti da plate još 10 odsto manje“, rekao je on i dodao da će tražiti da to bude još 15 odsto.

Prema njegovim rečima, oni koji smanje potrošnju između 20 i 30 odsto, osim što će za toliko manje platiti račun, država će im dati dodatni popust od 20 odsto i to, kako je rekao, kumulativno bude ne manje od 43 odsto.

„Ko bude imao smanjenje od 30 odsto, dobiće popust od 30 odsto na inače toliko umanjenu cenu“, objasnio je Vučić.

Istakao je da će stimulacije važiti od oktobra i naveo da država Srbija poziva ljude da štednjom zarade novac.

