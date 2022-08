YUTA: Efektiva iznosi neistine oko doplata za gorivo

BEOGRAD – Nacionalna asocijacija turističkih agencija (YUTA) saopštila je danas povodom informacija koje je ovih dana iznosilo Udruženje za zaštitu prava potrošača Efektiva, a tiču se putnika i doplata za gorivo, da je Efektiva iznosila neistine i time dovodila putnike u zabludu.

Kada je reč o prevozu čarter letovima, iz YUTE navode da Zakon o zaštiti potrošača dozvoljava povećanje cene u slučaju poremećaja na tržištu, kao što su povećanje cene goriva ili deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje.

Ističu da agencije nemaju avione, pa shodno tome sklapaju ugovore sa avio-kompanijama koje mogu da obave čarter prevoz.

Ugovorima se precizira cena i ostali uslovi, među kojima se uvodi ograničenje sa cenom avio-goriva na dan potpisivanja ugovora i procentom odstupanja naviše ili naniže.

U takvoj situaciji su se našle turističke agencije i ove godine, kada su zbog enormnog poskupljenja avio-goriva, avio-prevoznici odlučili da izmene cene zakupa aviona i o tome obavestili agencije.

Na osnovu toga, navodi se u saopštenju, agencije obaveštavaju putnike o doplatama za cenu goriva, vodeći računa da iznos doplate nije veći od 8 odsto cene aranžmana, da se informacija daje najmanje 20 dana pre otpočinjanja aranžmana.

Kada je reč o kalkulaciji cene prevoza, navode da se ona pravi na osnovu zakonske obaveze objavljivanja podatka o minimumu putnika za realizaciju čarter aranžmana, a da je za avio-prevoz to najčešće 100 do 120 putnika i da ne postoji obaveza agencija da povećanje cene zbog poskupljenja goriva kalkuliše na ukupan broj mesta u avionu.

Razlike u doplatama kod pojedinih letova su upravo vezane za taj deo, kao i za različite prevoznike i tipove aviona koji imaju veći ili manji broj sedišta, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da putnik može, ukoliko je nezadovoljan dobijenim obračunom, da podnese reklamaciju sektoru turističke inspekcije, kao i da je potpuna zamena teza i svojevoljno tumačenje zakona da putnik može vršiti uvid u poslovnu dokumentaciju turističke agencije, što bi, kako se ocenjuje, bio uvod u potpunu anarhiju.

Iz YUTE ističu da je vrlo slična situacija u vanlinijskom autobuskom prevozu, da najveći broj turističkih agencija iznajmljuje autobuse prevoznika i da su nakon poskupljenja goriva prevoznici tražili izmenu ugovora i povećanje cene od 20 do 30 odsto.

Takođe se ističe da autobuski prevoznici nisu obavezni da obrazlažu poskupljenje, niti da daju obračun bilo kome.

Navode i da je do sada zabeleženo oko 400 prigovora putnika uglavnom za neispunjenje ugovornih obaveza i doplata za poskupljenje goriva i da je putnicima po reklamacijama isplaćeno oko 1,5 miliona dinara, odnosno oko 12.500 evra.

Iz YUTE su naveli da su podneli prijavu resornom Ministarstvu protiv Udruženja bankarskih klijenata Efektiva i pozvali putnike koji imaju reklamacije da ih podnesu na destinaciji predstavniku turističke agencije, a kasnije turističkoj agenciji organizatoru putovanja ili turističkoj inspekciji.

Iz Udruženja Efektiva su pre nekoliko dana napomenuli da su agencije dužne da svakom putniku pismeno daju obrazloženje i obračun za povećanje cene leta, kojim će mu dokazati opravdan razlog za doplatu aranžmana.

Iz Efektive su dodali da iako organizatori putovanja imaju zakonsko pravo da naplaćuju taksu za avio-gorivo, Zakon o zaštiti potrošača propisuje da su oni u obavezi da putniku na jasan način objasne za šta će biti utrošen njegov novac i dostave obračun.

(Tanjug)

