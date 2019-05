Za dva sata u nedelju ispaljeno 829 protivgradnih raketa

BEOGRAD – U nedelju je za samo dva sata ispaljeno 829 protivgradnih raketa, što je oko 10 odsto ispaljenih raketa na godišnjem nivou, rekao je ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović i apelovao na poljoprivrednike da se osigraju.

On je za TV Pink naglasio da su najveć šteta od grada i kiše pretrpela sela oko Ivanjice, Čacka i Lučana.

„Protivgradne rakete nisu dovoljno sredstvo odbrane, već je neophodna kombinacija osiguranja i protivgradne zaštite“, naglasio je ministar i dodao da bi šteta bila mnogo veća da nije ispaljeno toliko raketa.

On je naglasio da se u pet najgroženijih okruga u Srbiji, prema izveštaju RHMZ, poljoprivrednim proizvođačima za osiguranje daju subvencije od 70 odsto.

„Za sada je samo 12 odsto poljoprivrednih površina osigurano i mi ćemo morati da vučemo žestoke rezove, tako da ko želi da dobije subvencije, moraće da bude osiguran“, istakao je Nedimović.

Podseća da ovo nije prvi put da nevreme uništi voćnjake i da se to dešava poslednjih 20-30 godina, jer klimatske promene čine svoje.

Poljoprivrednici koji su pretrpeli štetu, a koji su osigrani, treba da se jave osiguravajćim kućama koje će im isplatiti osiguranu sumu.

Za štetu na voću koje je nanelo nevreme u Topoli kaže da se dogodio prirodni fenomen i da se gradonosni oblak formirao na visini od dva do tri kilometra, i podsetio da protivgradne rakete najbolje deluju na visini od četiri do šest kilometara.

Ministar kaže da će polovinom jula krenuti program povoljnih kredita za mlade poljoprivrednke do 40 godina u Poštanskoj štedionici.

„Maksimalni iznos kredita biće 50.000 evra, a otplaćivaće se na 20 godina. To je dovoljno da se u Sremu kupi tri do četiri hektara zemlje ili u južnom Banat 12 do 13 hektara zemlje“, zaključio je Nedimović.

