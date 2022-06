Za male firme, preduzetnike i zadruge bespovratno 3 mlrd RSD

BEOGRAD – Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini, uznosu oko 3,1 milijardu dinara.

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira EU dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31. decembra.

Od ukupno 3,1 milijardu dinara, Ministarstvo privrede obezbedilo je 1,9 milijardi dinara, a EU bespovratna sredstva i tehničku podršku za sprovođenje projekta u ukupnom iznosu od 11 miliona evra.

Cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara i nove opreme za izvođenje građevinskih radova.

Privredni subjekti koji ispune uslove programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25 odsto od neto vrednosti opreme koja se nabavlja.

Učešće privrednih subjekata iznosi pet osto od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje programa.

Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2021. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja: jedan zaposlen do 1,0 milion dinara, dvoje do petoro zaposlenih do 2,5 miliona dinara, šest i više zaposlenih do 5,0 miliona dinara.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura ili filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

(Tanjug)

