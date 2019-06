Za NIS je važan održivi razvoj i kompanije i zajednice

BEOGRAD – Kompanija NIS predstavila je danas deveti po redu Izveštaj o održivom razvoju za 2018. godinu, a generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev poručuje da je za tu kompaniju važan ne samo njen održivi razvoj nego i održivi razvoj zajednice u kojoj radi.

„Održivi razvoj za nas predstavlja mnogo stvari – to je napredak industrije, to je omladina koja dolazi u našu kompaniju, radi i isporučuje vrednost, to je znanje koje stičemo kroz poslovanje učeći od okruženja, to je zdravlje naših zaposlenih i zdravlje ljudi koji žive oko nas, a to je i budućnost kompanije i ove industrije“, kaže Tjurdenjev.

(Tanjug)