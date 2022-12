Za novogodišnje i božićne praznike radiće dežurne pošte u Srbiji

Pošta Srbije saopštila je danas da će za novogodišnje i božićne praznike raditi dežurne pošte.

Svih dana praznika Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu i pošta na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ radiće neizmenjeno, non-stop, kao i pošte na gotovo svim graničnim prelazima.

U nedelju 1. januara i u subotu 7. januara, dežuraće Glavna pošta u Takovskoj 2, pošta na aerodromu „Nikola Tesla“ i pošte na graničnim prelazima.

U subotu 7. januara dežuraće još tri pošte u Beogradu.

U ponedeljak 2. januara, radiće i pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, pošte u „Univereksport“ objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru, u „Roda“ objektima u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Šapcu, pošte u turističkim centrima – na Kopaoniku i Zlatiboru, i druge dežurne pošte.

U utorak 3. januara radiće 70 dežurnih pošta u celoj Srbiji, u Beogradu i svim drugim većim gradovima.

U subotu 31. decembra i u petak 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno – do 17 časova.

Pošta u Bulevaru Vudroa Vilsona bb u Beogradu, u „Zimskoj bajci“, 31. decembra radi od 12 do 19 časova, a otvorena je i od 1. do 3. januara od 12 do 22.30.

(Beta)

