Za privredne prestupe više od 10.000 osuda za godinu dana

BEOGRAD – Za godinu dana u Srbiji je za privredni prestup osuđeno 5.337 pravnih lica kao i 5.518 odgovornih u preduzećima, navodi se u Biltenu pravnih i odgovornih lica – učinilaca privrednih prestupa u 2018. godini koji je objavio Republički zavod za statistiku.

Najviše osuđenih ( 5.119 pravnih i 5.279 odgovornih lica) je za privredne prestupe iz računovodstva, a slede zdravstvena ispravnost namirnica, zaštita životne sredine i oblast saobraćaja i veza.

Presude za privredne prestupe, protiv firmi i odgovornih lica u njima, najčešće su donošene u regionu Vojvodine, više od 40 procenata, a zatim u Beogradskom regionu.

Kako se navodi, od osuđenih pravnih lica, 687 je bilo i ranije osuđivano za privredne prestupe.

Jednom preduzeću je izrečena novčana kazna od preko tri miliona dinara, šest kazni je bilo između 600.001 dinara i tri miliona, a najviše – 4.148 kazni bilo je u rasponu od 15.001 do 300.000 dinara.

Tokom 2018. godine za privredne prestupe iz oblasti sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma osuđeno je 21 odgovorno lice.

Kod 19 osuđenih pravnih lica za prestupe iz iste oblasti bilo je 10 bezuslovnih osuda, izrečena je jedna kazna do u rasponu od milion do tri miliona dinara, i 13 u rasponu 150.001 do 300.000 dinara.

(Tanjug)