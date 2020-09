Za program Moja prva plata prijavilo se 5.636 poslodavaca

BEOGRAD – Poslodavci zainteresovani za državni program „Moja prva plata“ imaju još sutra rok da se prijave, a ministar finansija Siniša Mali i predsednik PKS Marko Čadež obišli su firmu Visaris koja se uključila u taj program i oglasila 11 pozicija za obuku mladih.

Mali je novinarima, posle obilaska te firme koja proizvodi rendgen aparate, rekao da je Visaris jedno od 5.636 preduzeća koja su se do sada već prijavila za program Moja prva plata.

Mali kaže da su do sada poslodavci koji su se prijavili za program oglasili ukupno 13.500 radnih mesta na 8.500 pozicija.

Podsetio je da je program Moja prva plata jusmeren ka mladima koji su završili srednju školu i fakultet, a nemaju posao.

Njima će država pomoći tako što će deo plate pokriti u periodu od devet meseci i to mesečno 20.000 dinara za one sa završenom srednjom školom i 24.000 za one sa završenim fakultetom.

„Ostatak plate će obezbediti poslodavac“, rekao je Mali.

Program Moja prva plata usmeren je na mlade koji do sada nisu imali nikakvo radno iskustvo kako bi ga stekli i kako bi još lakše našli posao.

Iz budžeta je za taj program izdvojeno dve milijarde dinara.

(Tanjug)

