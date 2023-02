Za proizvođače mleka zahtevi dati ministarstvu minimum – prete radikalizacijom

BEOGRAD – Proizvođači mleka, koji su protestovali danas ispred Ministarstva poljoprivrede i na kraju prosuli uvozno mleko niz Nemanjinu ulicu, zahtevaju hitno dupliranje premije za mleko, povećanje regresa po kravi na 40.000 dinara te uvođenje minimalne zaštitne cene.

Proizvođač mleka iz Pančeva i jedan od organizatora protesta Dejan Trajković za Tanjug je rekao da je proizvođačima dogorelo i da su potrebne hitne mere države kako bi opstali.

„Prosuli smo uvozno mleko koje je po nama sumnjivog porekla. Odakle je došlo to je veliki znak pitanja. Prema našim informacijama čak je i iz Ukrajine došlo. To bi trebalo Vlada Srbije da zna“, rekao je on.

Dodao je da proizvođači ne žele da takvo mleko piju deca i građani Srbije.

„Naše domaće mleko koje smo doneli sa naših farmi podelićemo danas ljudima da probaju i vide šta je kvalitet“, rekao je on.

Trajković je naglasio da je vreme da Ministarstvo poljoprivrede hitno reaguje i ispuni njihove zahteve.

„Naša poruka je da je dogorelo. Dosta je svih pregovora i priča. Svi vrlo dobro znamo da je stočarstvo svedeno na minimum i uništeno u proteklih 10-15 godina“, rekao je on.

Dodao je da proizvođači nemaju više vremena za priče, niti hoće da pričaju.

„Hoćemo da rešavamo stvari. Kraj je priče. Prvo da se zahtevi ispune, a oni su nešto što mora da se uradi hitno da bi se zaustavilo dalje osipanje proizvođača mleka i propadanje“, ocenio je on.

Dodao je da bi zatim trebalo napraviti radnu grupu, ali ne od onih koji bi gubila vreme, nego fleksibilnu i efikasnu u radu, i takvu koja će rešavati stvari.

„Dvadeset dinara da bude premija po litru mleka – to mogu odmah da odluče“, kaže Trajković.

Dodaje da je prošle godine bila neko vreme 15 dinara pa su em mlekare skinule cenu em država uzela pet dinara i svela na 10 što je ocenio kao „šišanje“ proizvođača mleka.

„Da subvencija i regres po kravi bude 40.000 dinara. I jako je bitno da minimalna zaštitna cena mleka bude uspostavljena u Srbiji“, kaže on.

Dodaje da proizvođači imaju kalkulacije za taj iznos zaštitne cene i da će ih dati resornom ministarstvu.

„Trebalo bi da iznosi 78 dinara, to je minimalna zaštitna cena koštanja litra mleka bez naše zarade“, rekao je on.

„Bez te cene trgovci otimaju, prerađivači otimaju, a seljaci propadaju“, rekao je on.

Istakao je da ako nije moguće prekinuti uvoz mleka sumnjivog porekla da bi trebalo balansirano uvoziti.

„Ako treba i mora da se uvozi, da se balansira do te mere da se uvezu samo količine kako bi se popunili rafovi ako fali našeg mleka“, naveo je on.

Trajković je poruči da je jedini načina da proizvođači mleka opstanu je da država nađe način da ih zaštiti „jer tako rade i druge države“.

Istakao je da su proizvođači koji su danas protestvovali otvoreni za dalje razgovore sa Ministarstvom poljoprivrede.

„Otićemo do njih ali da ima rešenja. Ako nema rešenja napustićemo sastanak. Isto ćemo uraditi i ako ne usvoje naše zahteve. Nema potrebe da gubimo naše vreme kao što smo ovaj dan izgubili. Ovi ljudi rade 365 dana godišnje od ujtru do uveče“, poručio je on.

Trajković je najavio da će u slučaju da zahtevi ne budu usvojeni doći do radikalizacije protesta.

„Bićete naknadno obavešteni kako će to izgledati. Skupština naših proizvođača će odlučivati da li ćemo blokirati sva mesta u Srbiji lokalno, ili opet u Beograd pa blokirati ceo centar – videćemo“, poručio je on.

Na protestu, koji je trajao sat vremena, bilo je nekoliko stotina proizvođača mleka iz više regiona Srbije i Vojvodine.

