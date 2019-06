Za projekte povećanja konkurentnosti preduzeća 600.000 evra

BEOGRAD – Razvojni program EU PRO objavio je javni poziv za organizacije za podršku poslovanju, vredan ukupno 600.000 evra.

Cilj poziva je podrška projektima koji treba da doprinesu konkurentnosti i održivosti poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionu Šumadije i zapadne Srbije, kao i južne i istočne Srbije.

Poziv pod nazivom „Unapredi poslovanje preduzeća“ trajaće do 10. jula, a namenjen je podršci projektima koji treba da doprinesu unapređivanju proizvodnih procesa i kvaliteta proizvoda i usluga, ali i u sertifikaciji i uvođenju relevantnih standarda i konkretnih aktivnosti usmerenih ka osvajanju novih tržišta.

Menadžerka projekta EU PRO Olivera Kostić kaže za Tanjug da je reč o javnom pozivu koji se sprovodi u okviru EU PRO Programa koji finansira Delgacija EU, a sprovodi se u partnerstvu sa Vladom Srbije u 99 lokalnih samopurava u dva upravna regiona, Šumadija i zapadna Srbije, i južna i istočna Srbija.

„Ciljna grupa ovog javnog poziva jesu organizacije za podršku poslovanju. To mogu biti regionalne razvoje agencije, privredne komore, poslovna udruženja, biznis inkubatori, naučno-istraživačke institucije, sve organizacije koje u svom statutu imaju podršku preduzećima i preduzetnicima kao ciljeve svojih aktivnosti“, rekla je Kostićeva.

Pomoć se, precizira, odnosi na jasne rezultate koji će se videti na nivou preduzeća i preduzetnika.

„Ono što želimo da postignemo ovim pozivom jeste da preduzeća i preduzetnici u svojim lokalnim zajednicima unaprede svoju konkurentnost i održivost, koje će na kraju rezultirati novim radnim mestima“, navodi Kostićeva.

Objašnjava da to može biti kroz jednu ili više različitih aktivnosti, pre svega aktivnosti koje se odnose na unapređenje procesa proizvodnje ili procesa pružanja usluga ili unapređenje samih proizvoda i usluga.

Dodaje da se to odnosi i na širenje na nova tržišta, kao što je zajedničko učestvovanje na sajmovima ili uvođenje nekih standarda koji će pomoći osvajanju novih tržišta.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju organizacije s pojedinačnim projektima ili u partnerstvu dve ili više organizacija.

„U zavisnosti od toga, maksimalni iznos sredstava koji može da se opredeli po jednom projektu je do 30.000 evra za one koji sprovode individualne organizacije ili do 50.000 evra za one organizacije koje sprovode aktivnosti u partnerstvu s drugim organizacijama“, kaže Olivera Kostić.

Prednost imaju projekti koji daju konkretne rezultate, gde su ciljne grupe jasno identifikovane, kao i gde se zna koja su to preduzeća i preduzetnici koji će imati direktnu korist.

„Takođe, ohrabrujemo i one projekte koji uzimaju u obzir i potrebe ranjivih grupa, potrebe dobrog upravljanja koje adresiraju neka pitanja koja su važna za lokalnu zajednicu u smislu zaštite živtone sredine ili neke druge incijative koje su lokalno prepoznate“, kaže Kostićeva.

Razvojni program EU PRO objavio je 24. maja ove godine javni poziv u Srbiji koji ima za cilj podršku poslovanju.

