Zabrana izvoza na snazi dok trziste RS bude snabdeveno

BANJALUKA – Predsednik Područne privredne komore Banjaluka Goran Račić izjavio je danas da će zabrana izvoza peleta iz Republike Srpske (RS) ostati na snazi dok se ne zadovolje potrebe domaćeg tržišta.

On je gostujući na Radioteleviziji Republike Srpske podsetio da je vlada RS ograničila cenu peleta na 561 konvertibilnu marku (289 evra) po toni i ocenio da su cene od 750 do 800 KM (386 do 412 evra) neprihvatlljive.

Podsetio je da kršenje ove odluke nosi rizik visokih kazni za proizvođače.

„U ovom momentu se radi na definisanju kvota. Morate da dokažete da ste 50 odsto peleta prodali na domaćem tržištu da biste ostvarili kvotu za izvoz. Verujem da će to do kraja godine biti u funkciji i onda da se ukine zabrana izvoza“, rekao je Račić.

Dodao je da bi snabdevenost tržišta RS bila mnogo bolja da je zabrana izvoza uvedena ranije, jer je tek 60 procenata građana uspelo da obezbedi ovu vrstu ogreva.

„Argumenti proizvođača o rastu troškova proizvodnje nisu opravdani. Oni koriste resurs RS, a to su šume po ceni kao i ranijih godina od 72 marke za kubik i koriste cenu struje od 53 KM koja je jako stimulativna. Došlo je do rasta plata i nekih materijalnih troškova, ali to ne opravdava ovoliki rast cene peleta“, reko je Račić.

Upitao je kako to da je prvih šest meseci bilo isplativo da prodaju pelet po 409 KM, a da onda naglo podoignu cenu na 800 maraka.

„Kako bi država onda trebalo da se ponaša, ako smo proteklih dana na berzi imali cenu struje koja se kretala od 350 do 450 evra, čak je bila i preko 1.000 evra, pa da Elektroprivreda kaže da joj se ne isplati da prodaje domaćem tržištu struju, nego da je izvozi i ostvari eksptraprofit, a da docmaće potrošače ostavi bez struje“, istakao je Račić.

On je proizvođače peleta podsetio da ih je domaće tržište spaslo prethodfnih godina kada su cene na evropskom tržištu bile niske i naglasio da sada moraju da se ponašaju odgovorno prema domaćim kupcima.

Račić je podsetio da zabrana izvoza važi do 31. marta naredne godine i izrazio nadu da će, nakon što tržište RS bude snabdeveno zabrana biti ukinuta.

On je zato pozvao pojedine proizvođače koji na zalihama imaju na hiljade tona peleta da otvore skladišta i prodaju robu po propisanoj ceni.

(Tanjug)

