Zabrana uvoza ruskih derivata od 5. feb, srpsko tržište nafte dobro snabdeveno

BEOGRAD, 3. februara ( Tanjug) – Evropska unija i zemlje G7, posle decembarskog embarga na uvoz ruske sirove nafte i ograničenja cene na 60 dolara, od 5. februara uvode i zabranu uvoza ruskih naftnih derivata, a generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da se sve rafinerije u Evropi za sada uspešno snabdevaju sirovom naftom iz drugih izvora, kao i rafinerija u Srbiji.

Zabrana uvoza ruske sirove nafte morskim putem na snazi je od 5. decembra.

Mićović je rekao za RTS da je 5. decembar prevaziđen kao potencijalno veliki problem.

„Ne mogu derivati nafte iz Rusije da se uvoze u EU i derivati nafte dobijeni preradom ruske nafte ne mogu da se izvoze iz zemalja koje prerađuju takvu naftu“, objasnio je Mićović.

To su ponovo nove barijere na regionalnom i globalnom tržištu koje će naftne kompanije prevazići, ali je suviše barijera, koje nisu pitanje 5. decembra ili 5. februara, one će trajati godinama, ističe Mićović.

Govoreći o zalihama u Srbiji, Mićović kaže da je bilans dizela na tržištu Srbije prethodnih godina bio takav da je u Srbiju dolazio dizel delom iz Rusije i to vrlo male količine, koji je zaista proizveden u Rusiji, ali da su dolazile i značajne količine iz rafinerija koje danas prerađuju rusku sirovu naftu, to jest iz rafinerija u Bugarskoj, Mađarskoj i Slovačkoj.

Sve tri rafinerije mogu danas da prerađuju i naftu iz Rusije, ali ne mogu te derivate da izvoze van svojih zemalja, to potencijalno u Srbiji može biti problem, mada sve te rafinerije gledaju da nemaju 100 odsto ruske nafte, tako mogu da snabdevaju tržišta u okruženju koja su do sada snabdevali, objasnio je on.

„Srpsko tržište se snalazi, potrošači ništa neće osetiti, niti su do sada osetili“, naglasio je Mićović.

Prema njegovim rečima, kotacije su stabilne, zabeležen je pad kotacija, pala je kotacija dizela i benzina poslednjih nedelju dana zbog toga što su zalihe dizela prevelike, poslednjih mesec dana uvozilo se iz Rusije više nego ikada pre.

Mićović je rekao da je regionalna kotacija dizela pala kao posledica „nabildovanih“ zaliha.

„Imamo nesrećno rešenje prodaje agrarnog dizela gde se puno rasipa. Nikada nismo imali ovakvu potrošnju agrarnog dizela u novembru, decembru, januaru, kada nema poljoprivrednih radova, jasan je znak da se troši nenamenski, da se preprodaje“, ukazuje Mićović.

Država je imala najbolju nameru da snabde poljoprivrednike, ali to je urađeno na način potpuno neracionalan i koji urušava celo tržište, tvrdi Mićović.

Zaključuje da je dugoročno celo tržište u većem riziku nego pre.

(Tanjug)

