Zaharova Zapadu: Uzalud se trudite, Severni tok ce biti pusten

MOSKVA – Gasovod „Severni tok 2“ će uskoro biti pušten, više ništa neće ugroziti završetak tog projekta budući da je sve u skladu sa međunarodnim normama i odgovara svim kriterijuma ekologije, izjavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova.

„Uprkos pokušajima da se politizuje ceo projekat i osujeti njegova realizacija, što je u interesu Zapada, a pre svega SAD, gasovod će uskoro biti pušten“, rekla je ona na brifingu u Moskvi, preneo je Sputnjik.

Zaharova je ocenila da i, pored toga što je projekat u skladu sa svim normama međunarodnog prava, gasovod ispunjava sve kriterijume „zelene klimatske karte“ EU.

„Ma koliko čudne bile odluke koje EU donosi i to pod pritiskom SAD, kao što je to bio slučaj nakon nedavnih američko-nemačkih pregovora, one nikako više ne mogu da promene objektivnu realnost da će projekat biti završen“, naglasila je Zaharova.

Zaharova je takođe rekla i da Rusija pitanje tranzita gasa nikada nije koristila kao oružje i nema nameru da to čini ubuduće.

Kako je rekla, Rusija se zalaže za depolitizaciju energetske saradnje.

„Nikada nismo imali nameru da obustavljamo pošiljke gasa Ukrajini ili kroz Ukrajinu. Sve što činimo je isključivo komercijalne prirode“, dodala je ona.

(Tanjug)

