Zajedno sa velikim svetskim kompanijama do zelene tranzicije

BEOGRAD – Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas na otvaranju događaja „Huavej ICT dan“ o zelenoj tranziciji i tehnologijama da se upravo u vreme energetske krize kroz koji svet prolazi pokazuje važnost zelene tranzicije kroz koju Srbija treba da prođe.

„Upravo se sada pokazuje koliko je važno da krenemo ka zelenoj tranziciji, bez obzira na tešku energetsku krizu, jer je energetska bezbednost važan uslov razvoja, napretka i nacionalne bezbednosti“, istakla je ministarka na otvarnju skupa.

Dodala je kako su nove tehnologije, IT, digitalna energetika, integrisani energetski sistemi sadašnjost, a ne samo budućnost.

„Bez obzira na to koliko rešavali aktuelnu krizu kratkoročnim merama, razmišljamo o tome gde će Srbija biti u u narednim decenijama kada govorimo o energetici i energetskoj taranziciji.

Ciljevi su postavljeni da da 2040. imamo više od 40 odsto proizvedene energije iz obnovljivih izvora, ali isto tako prioriteti su da se novim tehnološkim rešenjima dođe do tih ciljeva“, istakla je Mihajlović.

Dodala je da je Huavej jedna od kompanija s kojom Srbija radi u oblasti energetike pametnih mreža i pametnih solarnih panela.

„Srbija se opredelila da u zelenoj tranziciji dominantno mesto zauzmu upravo električcna i toplotna energija proizvedena iz sunca, vetra i nešto manje iz hidropotencijala. Treba zato da se udružimo sa najboljim svetskim kompanijama, kako bi naša zemlja dobila takve tehnologije i kako bismo period usporenog razvoja energetike prevazišli na taj način“, smatra Mihahjlović.

Ocenila je da je pred novom vladom da se bavi pitanjem energetske budućnosti, a ne samo prevazilaženjem pitanja aktuelne energetske krize.

Direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihailo Jovanović ocenio je da su glavni rezultati tog državnog organa u prethodnih pet godina postojanja bili u domenu izgradnje infrastrukture.

Podsetio je da su izgrađene mreže eUprave i AMRES-a i data centri u Beogradu i Kragujevcu.

„One su značajno narasle, jer mreža eUprave povezuje više od 1.000 faktora u javnom sektoru, a AMRES mreža je povezala sve osnovne i srednje škole širokopojasnim internetom“, rekao je Jovanović.

Istakao je da su data centri u Beogradu i Kragujevcu izgrađeni za svega tri godine po najvišim tehnološkim i bezbednosnim standardima i podsetio da služe potrebama javne uprave i službi bezbednosti, ali da u njima ima mesta i za komercijelne korisnike kao što je Huavej, koji svoje podatke čuva u Kragujevcu.

„Zahvaljujući toj infrastrukturi smo razvili veliki broj usluga.

Podigli smo sistem za razmenu podataka u kome je do sada razmenjeno više od 110 miliona dokumenata između organa javne uprave, što zanči da toliko puta građani nisu morali da se šetaju između organa javne uprave“, rekao je Jovanović.

On je naglasio da je Kancelarija zahvaljujući svojim elektronskim uslugama doprinela zelenijoj životnoj sredini, jer je uštedela više od 400 miliona listova papira formata A4, odnosno preko 40.000 stabala drveća, više do 172 miliona litara vode i više do 145.000 megavat časova struje.

