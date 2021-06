Zakon za bolje odnose na tržištu poljoprivrednih proizvoda

BEOGRAD – Zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda omogućiće da svima u lancu – od proizvođača do prerađivača – bude pronađeno meseto u sistemu na zakonom regulisan način, rekao je danas ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Predlog Zakona o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda usvojila je Vlada Srbije, a ostaje da ga donese Narodna skupština.

Gostujući na RTS-u, Nedimović je rekao da nikad nismo imali Zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda, i da je do sada to bilo regulisano u oblasti celokupne trgovine.

„Dobićemo alate da na tržištu regulišemo ekstreme, sa najnižim i visokim cenama, što se na primer sada dešava sa žitaricama, pa imamo problem u stočarstvu“, rekao je ministar.

On je objasnio da je do sada to bilo regulisano preko instututa robnih rezervi i ocenio da je to spor način.

„Sada će Uprava za agrarna plaćanja imati posebno telo koje će se baviti praćenjem cena, utvrđivanjem proizvodačkih cena, regulisanjem kad dođe do iskakanja“, rekao je Nedimović.

Dodao je da biti regulisan i položaj otkupljivača, pa će oni poput turističkih agencija, imati depozit.

„Moraju da postoje garancije da bi naši proizvođači uvek imali sigurnost – da kad prodaju robu, mogu i da je naplate“, rekao je on.

Ovim zakonom, kaže, propisi u Srbiji usklađuju se sa propisima EU.

Nedimović je naglasio da je najvažniji razlog za donošenje zakona regulisanje srpskog tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Ministar očekuje da će novi zakon početi da se primenjuje od sledeće godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.