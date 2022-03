Zaposlavanje i socijalno preduzetnistvo smanjuju nejednakost

KOPAONIK – Neophodno je raditi na unapređenju mera aktivne politike zapošljavanja, pomagati socijalno preduzetništvo i pokazati više fleksibilnosti u politikama koje smanjuju nejednakost a one bi trebalo da se decentralizuju, zaključeno je na panelu „Nejednakost i odgovor javnih politika: doprinos inkluzivnom rastu“ koji je održan na Kopaonik biznis forumu.

Moderatorka panela i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je istakla da zaštita zdravlja, ekonomski i tehnološki razvoj, smanjenje nezaposlenosti i bolji odgovor obrazovnog sistema na potrebe tržišta rada, čine inkluzivni rast neohodan za unapređenje života svih građana i smanjenje nejednakosti.

Janković je dodala da se to posebno odnosi na osetljive društvene grupe i naglasila da se tako unapređuju mogućnosti za sve građane.

Prema njenim rečima zbog toga bi trebalo intenzivirati rad na različitim merama koje su usmerene na postizanje pune ravnopravnosti različitih društvenih grupa.

„Među tim merama su mehanizmi socijalne pomoći, politike tržišta rada i jednakost u obrazovanju, jer bez uključivanja svih, nema suštinskog napretka i razvoja društva“, istakla je Brankica Janković.

Ocenila je da je kod nas stopa nejednakosti veća od one u Evropskoj uniji (EU) i da iznosi 33,3 odsto dok u EU iznosi 30,2 odsto.

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sandra Grujičić je istakla da je u smanjenju nejednakosti velika uloga zapošljavanja a aktuelnom strategijom zapošljavanja omogućava se da zapošljavanje bude u skladu sa potrebama tržišta rada.

„Jedan od ciljeva strategije jeste stabilan, održiv rast zapošljavanja a među posebnim ciljevima izdvojila bih da svako nezaposleno lice dobije podršku u skladu sa svojim individualnim potrebama“, istakla je Grujičić.

Dodala je da je takođe važno da se identifikuju svi oni kod kojih postoji rizik da dugo budu nezaposleni kako bi se to i sprečilo.

Grujičić je navela podatke iz ankete o radnoj snazi za četvrti kvartal prošle godine koji pokazuju da je došlo do porasta stope zaposlenosti i pada stope nezaposlenosti u ovom periodu o odnosu na isti period 2020. godine.

„Pritom je važno istaći da je veća stopa nezaposlenosti kod žena nego kod muškaraca“, rekla je ona i dodala da je stopa nezaposlenosti među mladim visoka i iznosi 28,7 odsto.

O održivom i inkluzivnom rastu i razvoju govorili su iz ugla kompanije direktorka Vekol DMC Tanja Bogdanov, iz ugla organizacije civilnog društva izvršna direktorka Centra za demokratiju Nataša Vučković, kao i profesor Ekonomskog fakulteta Mihail Arandarenko.

(Tanjug)

