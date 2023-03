Zaposlenima uz finansijski paket najvažniji balans privatnog i poslovnog života

KOPAONIK – Učesnici panela „Šta je dobro za mlade i decu dobro je i za privredu“, na 30. Kopaonik biznis forumu – predstavnici vodećih kompanija i banaka, ocenili su danas da je veoma važno oslušnuti zaposlene i omogućiti balans između privatnog i poslovnog života kako bi rezulati bili bolji, a i kako bi poslodavci bili privlačniji za mlade kojima je taj aspekat jedan od najznačajnjih.

„Politika održivog i odgovornog poslovanja sa fokusom na decu i mlade treba da bude važna strategija za uspešnost samog poslovanja“, zaključak je učesnica skupa kojim je moderirala Vesna Đukić Savić, šefica odseka za saradnju sa privatnim sektorom UNICEF-a u Srbiji.

Na panelu na kojem su govorili predstavnici Banke Inteza, Infostuda kompanija Šnajder elektirk, Delez i Nelt bilo je reči o istraživanju sprovedenom u 180 zemalja koje je pokazalo da su rezultati za Srbiju slični kao i u ostatku sveta, a to je da su zaposlenima i mladima koji traže posao uz finansijski paket na najvažnijem mestu balans između privatnog i poslovnog života i mere usklađene sa porodičnim politikama.

Đukić Savić je podsetila da se krize izazvane pandemijom, ratom u Ukrajini nastavljaju i da svi ti izazazovi ističu potrebu za mnogo većom saradnjom, javno-privatnim partnerstvima i doslednim aktivnostima za stvaranje boljih, inkluzivnijih i produktivnijih društava koji brinu o najugroženijoj populaciji.

Istraživnje koje je sproveo Infostud u saradnji sa parnerima iz SAD, pokazalo je, kako je rečeno na panelu, da je neohodno da poslovni sektor suočen sa rastućim nedostatkom radne snage, poklanja sve veću pažnju politikama po meri porodice i balansu između posla i privatnog žvota.

Penelisti su odgovarali i na pitanje koliko je biznis sektor spreman da sagleda i uključi perspektivu dečijih prava u svoje poslovanje, a koja po oceni Đukić Savić u velikoj meri utiče i na dugoročnu održivost samog biznisa, ali i društava u kojima se posluje.

Predstavnica Infostuda Sonja Ćetković je rekla da je mladi danas imaju mnogo više prilika nego ranije i njihova pregovaračka moć u potrazi za poslom je veća.

„Pregovaračka moć prelazi na stranu kandidata prvi put u Srbiji za poslednjih 20 godina. I skoro 70 odsto njih svoju pregovaračku moć na tržištu rada danas ocenjuje pozitivno“, rekla je Ćetković i dodala da se višedecenijska kultura sagorevanja na poslu ubrzano menja i danas je mladima posao važan, ali ne najvažniji segment života koji žele da razvijaju.

„Ovakve promene jesu izazov za poslodavce, ali važno naglasiti da će smanjenje sagorevanja, a rast balansa dovesti do rasta efikasnosti, motivacije, smanjenja fluktuacije zaposlenih, pa i rasta rezultata kompanije. Osim toga dovešće do zdravijih kompanijskih kultura i zdravijeg društva u celini”, istakla je Ćetković.

Panelisti, predstavnici vodećih predstavnika svojih industrija, predstavili su poslovne prakse koje pospešuju održivost poslovanja kroz ulaganje u decu, što istovremeno doprinosti postizanju pozitivnih poslovnih rezultata.

Šnajder Elektrik, kako je podsetio njen direktor Dragoljub Damljanović podstio je da se kompanija fokusira na energetsku efikasnosit i održivo upravljanje energijom što privlači zaposlene,

„Uz ovaj primarni cilj, kompanija neguje odgovorno poslovanje u svim oblastima rada i poklanja posebnu pažnju u ulaganju u porodice i decu“, rekao je on i nalgasio da menadžment komapnije osluškuje šta zaposleni žele kako bi rezutlati koje postižu bili još bolji.

„Važno nam je da njima bude prijanto, uvodimo fleksibilno radno vreme, petkom radimo četiri sata, i svaki ovaj potez doprinosi većoj efikasnosti

nama posao ide sve bolje i bolje“, rekao je Damljanović i naglasio da je suština oslušnuti zaposlene i posao će biti efikasniji.

Naš rezultat je bolji nego kada smo imali klasično radno vreme, rekao je direktor kopmanije koja posluje u više od 100 zemalja sveta.

Darko Popović iz Banke inteza rekao je da su strateški opredeljeni da posebnu pažnju posvete dobrobiti zaposlenih, da su prva kompanija u Srbiji koja je uradila vrlo detaljnu samoprocenu svojih poslovnih praksi i politika prema zaposlenima a po standardima koje je razvio Unicef.

Popović je naglasio da je nakon te anazlize vazno da kompanije sprovedu proces do kraja, kako bi se izbegla steta.

„Nismo bili iznenađenim rezulatima na prvom mestu bila je briga o finasijama a na drugom balans života i posla. Postoje mnogo mogucnosti koje i bez materijanih sredstva možete da sprovedete da ljudima olakšate taj balans između privatnog i poslovnog života“, rekao je on.

(Tanjug)

