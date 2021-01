Zaradio je prvi milion do 30. godine: Ovo je njegov savet da se obogatite

Do 30. godine Grant Sabatier zaradio je više od milion dolara, tako što je kombinovao smanjenje potrošnje i povećanje prihoda.

Veruje da bi puno ljudi moglo da zaradi dodatni novac na isti način kao i on. Osim što je pregovarao o svojoj plati na svom marketinškom poslu, koji je počeo s 50.000 američkih dolara godišnje, Sabatier je istovremeno radio i do 13 drugih projekata kako bi napravio više prihoda, radeći sve, od prodaje internet domena do kupovine i prodaje Volkswagenovih kampera.

Ako želite da značajno povećate prihode, kaže, prvo morate da zaboravite mit da je vreme novac. – To je prisutno svuda u našem svetu i našoj kulturi – kaže on za CNBC Make It.

– Sećam se da su mi to roditelji govorili kad sam bio dete. Ali u stvarnosti vreme uopšte nije novac – kaže Sabatier.

Novac je, prema njegovim rečima, neograničen, dok vreme nije.

– Uvek možete izaći i zaraditi više novca – kaže i dodaje:

– Nikad vam niko, međutim, neće vratiti vreme. Jednom kada ovaj trenutak nestane, ne možete ga vratiti.

Većina ljudi pravi direktnu korelaciju između utrošenog vremena i zarađenog novca, kaže, pod pretpostavkom da, ako radite X sati, zaradite Y dolara. Ali, iako ne možete da promenite broj sati koje imate, možete povećati sumu novca koju zaradite za to vreme.

Pa u čemu je onda Sabatierova tajna uspeha? Zamenite tuđe vreme za novac.

– Jednostavna ideja ovde je da želite da vaš novac sam zarađuje, a drugi da zarađuju za vas – kaže on.

Uzima za primer šetanje pasa. Ako sami šetate svakog psa, ograničeni ste brojem sati koje imate. Ali, ako druge ljude povežete s vlasnicima pasa, moći ćete da angažujete onoliko šetača pasa koliko ih ima, objašnjava Sabatier.

– Odjednom vas više ne ograničava vaše vreme za zarađivanje novca – kaže.

Ako nemate vremena za razvoj unosnog malog preduzeća ili sporedni posao, i dalje možete angažovati novac da radi za vas.

Najjednostavniji način da počnete da zarađujete ​​pasivni dohodak je ulaganje na berzi.

Bez obzira da li razmišljate o poslovnim idejama ili investicijama – ili o oboje, veća zarada prvo zahteva promenu načina razmišljanja.

– Ako mislite da je vreme novac, propustićete tu priliku da zaradite što više novca – kaže Sabatier.

Da biste odlučili da li je neki projekat vredan vašeg vremena, predlaže postavljanje jednostavnog pitanja: “Da li je to vredno mog truda?”

– Ako započnete s tim pitanjem i shvatite da ovaj momenat više nikada nećete dobiti nazad razmislićete i o tome da li ima smisla trošiti vreme koje imate za taj novac – savetuje Sabatier na kraju.

