Zasad nema otkazivanja aranžmana, ali će biti problema

BEOGRAD – Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je za Tanjug da zasad nema otkazivanja aranžmana, ali da rast cena prouzrokovan krizom u Ukrajini znatno otežava poslovanje turističkih agencija.

„Kriza će uticati dvojako. S jedne strane, imamo značajno povećanje cene energenata, pre svega goriva za avione, pa i ostalog goriva i to će uticati na cene avionskog prevoza i smanjiti broj gostiju koji su očekivani na nekim destinacijama“, rekao je Seničić.

On je dodao da bi to, s druge strane, moglo dovesti do pada cena u turističkim centrima u Egiptu i Turskoj.

Na pitanje koliko će vojne operacije u Ukrajini uticati na smanjenje broja turista iz Rusije koji su prošle godine bili četvrti po brojnosti stranci u Srbiji, Seničić je rekao da da to ne može da se predvidi.

„Mi smo u ovom trenutku jedina zemlja u Evropi koja ima svakodnevne direktne letove za Moskvu i videćemo kako će se situacija odvijati. Može se očekivati naravno da nemamo taj broj gostiju, s obzirom da su ratne operacije u toku i da ruski muškarci nemaju mogućnost putovanja. Ali nam se otvaraju neka druga tržišta u Zapadnoj Evropi i verujem da će ona nadoknaditi to što ove godine nećemo imati ruske turiste“, ocenio je Seničić.

Naglasio je da turističke agencije u Srbiji od početka krize imaju velike probleme i da im država nije pomognla na pravi način.

„Nikakva ozbiljna bespovratna pomoć nije dodeljena turističkim agencijama i iz tog razloga imamo velikih problema u opstanku turističkih agencija poslednje dve godine i ova nesigrunost sa ratom u Ukrajini svakako doprinosi tome“, rekao ej Seničić.

Precizirao je da se to odnosi na velike troškove poslovanja koji su posledica rasta cena svih energenata.

„Mi se, ipak, nadamo da će ova sezona koliko-toliko biti bolja nego prošla, da ćemo uspeti da realizujemo zamenska putovanja, jer to je obaveza koju smo preuzeli prema putnicima koji su ranije uplatili aranžmane i da ćemo se na taj način stabilizovati“, rekao je Seničić.

Dodao je kako će neke agencije sigurno propasti i ove sezone, jer ima agencija koje ne mogu da izdrže ovako dugačku krizu.

„Do sada imamo sedam agencija koje su ušle u stečaj ili nelikvidnost, ali to je problelm koga smo bili svesvni kada je ova kriza počela. Dakle, očekujem stabilizaciju tržišta i da krajem ove sezone počnemo da izlazimo iz tih problema“, ocenio je Seničić.

(Tanjug)

