Zašto je zejtin poskupeo na skoro 200 dinara?

Za godinu dana, prema zvanično dostupnim podacima, litar zejtina u prodavnicama u Srbiji poskupeo je skoro za četvrtinu – tačnije, za 24 odsto. Trenutno, cena litra suncokretovog ulja u prodavnicama kreće se od 142,99 dinara, pa do čak 191,99 dinara.

Prema podacima Potrošačke korpe koju redovno „izračunava“ Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija prosečna cena zejtina u januaru 2021. (poslednji dostupan podatak) bila je 151,46 dinara za litar.

Godinu dana ranije, cena je bila oko 30 dinara niža – 121,81 dinar za litar.

U većim trgovinskim lancima trenutno je najisplativije kupovati suncokretova ulja pod oznakom robnih marki. Njihova cena se kreće uglavnom između 142 i 150 dinara.

„Razlog za rast cene ulja na domaćem tržištu, pre svega, ne treba tražiti kod nas, zato što je suncokret berzanska roba, kao što su to i ostale žitarice i uljarice. Cena zavisi od kretanja cena na međunarodnim berzama. Prošle godine bio je slabiji rod suncokreta i u Ukrajini, i u Rusiji, Bugarskoj, i u Moldaviji. I bilo je neminovno da će cena same sirovine ići gore, jer su dostupne količine za trgovinu bile manje“, objašnjava za portal N1 Sunčica Savović, direktorka „Žita Srbije“.

Kako ističe, pre oko dve nedelje, cene ulja su dostigle svoje istorijske rekorde.

„Cene sojinog i suncokretovog ulja bile su, pre oko dve nedelje, najviše za poslednjih sedam do 13 godina, u zavisnosti od robe. U poslednje dve nedelje ove cene jesu u nekom blagom padu. Ali, ono što sa sigurnošću možemo da znamo je da naša cena na domaćem tržištu prati kretanje cena na međunarodnom tržištu sa većim ili manjim zakašnjenjem i da mi do novog roda suncokreta ove godine – a to je u avgustu, sigurno nećemo imati jeftinije ulje“, ukazuje Sunčica Savović.

Naše tržište suncokreta, navodi, aktivno je nekih mesec, dva nakon same berbe, odnosno žetve u avgustu.

„Tada poljoprivredni proizvođači prodaju sve sirovine, tako da faktore za ovakav trend kretanja cena ulja na domaćem tržištu treba tražiti na svetskom tržištu. Što se, pak, svetskog tržišta tiče, ni tu opet do novog roda, u narednih četiri do pet meseci nema izgleda da može taj neki uzlazni trend kretanja cena da se promeni. Zbog pojedinih razloga on može na nedeljnom nivou da se neznatno menja na dole, ali generalno – ne. To, najranije, možemo da očekujemo u septembru, pošto je potrebno neko vreme da se proizvede ulje od novog roda suncokreta „, navela je Sunčica Savović.

