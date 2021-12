Zatvorena francuska nuklearka Sivo, kvar na bezbednosnom sistemu

PARIZ – Francuski energetski gigant EDF saopštio je da je otkrio kvarove na cevima u bezbednosnom sistemu nuklearne elektrane Sivo i da će zatvoriti još jedan pogon jer koristi istu vrstu reaktora, prenosi Rojters.

Incident je otkriven u vreme kada Francuska najavljuje veliki program izgradnje nuklearki, za razliku od susedne Nemačke koja se povukla iz nuklearne energije posle nuklearne katastrofe u japanskoj Fukušimi 2011. godine, prenosi Rojters.

Najveći francuski snabdevač električnom energijom je naveo da je otkrio kvarove u blizini zavarenih spojeva na cevima u kolu sugrnosnog sistema ubrizgavanja u dva reaktora elektrane Sivo u zapadnoj Francuskoj.

Jedan dobro upućen izvor u dešavanje rekao je Rojtersu da su defekti povezani sa korozijom.

Zbog otkrivenih kvarova, prekid rada u nuklearki Sivo trajaće duže nego što se očekivalo, saopštila je kompanija.

EDF je takođe najavio da će zaustaviti nuklearnu elektranu Šoz u istočnoj Francuskoj jer koristi istu vrstu reaktora.

Ove odluke će rezultirati gubitkom električne energije od oko 1,0 teravat-sati do kraja 2021. godine, procenjuju u EDF-u, dodajući da će to dovesti do smanjenja njihove projekcije dobiti pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) na 17,5 do 18 milijardi evra na bazi trenutnih tržišnih cena.

EDF je zaustavio jedan reaktor u nuklearki Sivo radi rutinske desetogodišnje kontrole u avgustu, a u novembru je iz prevetivnih razloga zatvorio i drugi reaktor u toj elektrani, najavljujući tada ponovno puštanje u rad 24. decembra.

Nuklearna energija učestvuje sa više od 70 posto u francuskom energetskom miksu.

(Tanjug)

