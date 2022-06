Zatvoreni svi granicni prelazi iz UKR ka Belorusiji i Rusiji

BEOGRAD – Svi granični prelazi iz Ukrajine ka Belorusiji i Rusiji (BY/RU) zatvoreni su sa obe strane, osim za izbegličke konvoje iz Ukrajine, objavio je info centar Privredne komore Srbije, putem kojeg privrednici mogu da prijave problem i informišu se o poslovanju sa kompanijama iz Ruske Federacije i Ukrajine.

Granični prelaz Đakovo iz Ukrajine prema Rumuniji otvoren je za tranzit robe i za humanitarne konvoje.

Prelaz Čop prema Mađarskoj takođe je otvoren za tranzit robe i za humanitarne konvoje.

Prelaz Jahodin iz Ukrajine prema Poljskoj dvosmerno je otvoren samo za humanitarne i izbegličke konvoje.

Granični prelazi Rusija-Belorusija i Rusija-Finska otvoreni su dvosmerno i saobraćaj se obavlja bez zadržavanja.

Na prelazu Ubilinka-Grebneva između Rusije i Litvanije kolona je duga 12 do 15 kilometara na izlazu sa procenjenim čekanjem šest, sedam dana, a na ulazu u zemlju u dužini od tri, četiri kilometra, sa procenjenim zadržavanjem dva do tri dana.

Na prelazima ka ostalom delu EU – Šumilkino/Luhama Rusija-Estonija kolona je dugačka 10 do 12 kilometara na izlazu, a zadržavanje je pet do šest dana.

Kolona je duga tri do pet kilometara na ulazu uz zadržavanje tri, četiri dana.

Svi prelazi iz Belorusije ka Ukrajini su zatvoreni osim za putnička vozila u izbegličkim konvojima. Prema Rusiji svi prelazi iz Belorusije su otvoreni.

Masovnije se koristi prelaz Shalćininkai – Benyakoni (LT-BY), gde je kolona ponovo 15 km, a vozila čekaju pet, šest dana na ulaz u Belorusiju i dalji tranzit ka Rusiji. Usporen je rad Belorusije carine ka EU zemljama. Na prelazu Kamienny Loh – Medininkai (BY-LT) kolona je duga 15km (3-5dana zadržavanja).

Granica Kukuryki – Kozłowiczy (BY-PL) – Brest (BY-PL), sa PL strane 5-6 km (2-3 dana čekanja za ulaz u BY). Sa BY strane za ulaz u PL 2-3 km, 24-30 sati zadržavanja).

Od 15.04. uvedena zabrana ulaska i tranzita teretnim vozilima sa EU registrskim oznakama na teritoriju Belorusije i to je razlog smanjenog priliva vozila na prelaze sa Belorusijom.

Za transport robe iz Ruske Federacije za Srbiju, za izradu T-1 tranzitnog dokumenta kroz EU, velika većina (PL/LT/LV/EST) špeditera zahteva kupoprodajne ugovore na uvid između ruskih izvoznika i SRB uvoznika.

Promet robe ka (BY/RU) nesmetano se obavlja preko EU odnosno Mađarske (HU) i dalje Slovačke, Poljske, Belorusije (SK, PL, BY) i baltičkim republikama za svu robu koja nije obuhvaćena paketima sankcija od 15. marta.

Zabranjen je tranzit za robu u EU iz ukrajinskih republika Donjeck (DNR) i Lugansk (LNR) zbog nemogućnosti dokaza o poreklu robe.

(Tanjug)

