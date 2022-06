Završen protest radnika Fijata u Kragujevcu

KRAGUJEVAC – Još jedno protestno okupljanje dela nezadovoljnih radnika Fijata, u okviru kojeg je na dva sata blokiran magistralni put Kragujevac – Kraljevo, završeno je danas posle podne.

Protest je usledio danas nakon što je istekao rok za prijavljivanje radnika za rad u Slovačkoj i prošao je bez incidenata.

Saša Đorđević, predsednik Samostalnog sindikata fabrike Fijat, istakao je da su novi detalji u vezi sa zaštitom položaja osetljivih kategorija zaposelnih ohrabrujući i da su izazvali interesovanje radnika.

„U subotu smo dobili nove detalje koji se odnose na zaštićene kategorije. One su konačno definisane kako treba. Konkretno ovo se odnosi na majke sa decom do pet godina i to vidimo kao dobar iskorak“, rekao je Đorđević

Zoran Miljković, predsednik Samostalnog sindikata „Fijat plastik“ istakao je da se traže pisane garancije, kao i da se od zahteva ne odustaje.

„Čekamo sutra do 12 sati zvaničnu ponudu Vlade i tražimo pisane garancije. Ukoliko ih ne bude, krećemo u sredu za Beograd“, rekao je Miljković

Jedan od zaposlenih u Fijatu ističe da se nije odlučio za odlazak u inostranstvo jer je period na dve godine dugačak.

„Premišljali smo se, ali tu je najveći problem taj period od dve godine, porodice da ostavimo žene i decu…Da je na tri meseca, mnogi bi pristali“, ističe jedan od zaposlenih u Fijatu.

Deo nezadovoljnih radnika Fijata oko 15 časova započeo je protest blokirajući magistralni put Kragujevac – Kraljevo.

Predstavnici radnika očekuju da će ih Vlada kontaktirati radi novih dogovora i sutra, kako kažu, neće održati novi protest.

Takođe, poručuju da ne odustaju od svojih zahteva i najavljuju da će u sredu otići u Beograd, ukoliko do tada na bude novih pomaka u pregovorima i ispunjenju zahteva.

Rok za prijavljivanje prvobitno je bio 15. jun, ali se do tada izjasnilo manje od 140 zaposlenih za rad u inostranim pogonima Stelantisa, pa su poslodavac i Vlada Srbije dogovrili da pomere rok za 20. jun, uz nešto izmenjene uslove rada, kako bi se sakupilo neophodnih 1.000 radnika.

Vlada Srbije i kompanija Fijat automobili Srbija (FCA) potvrdili su u subotu da će biti zaštićene ranjive kategorije zaposlenih i žene i da će garantovati radna mesta onima koji se odluče za rad u inostranstvu.

(Tanjug)

