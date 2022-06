Završen put od Donjih Nedeljica do Grnčara, grade se putevi

LOZNICA – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je danas radove na rekonstrukciji lokalnih puteva u Gornjim i Donjim Nedeljicama i izjavio da je do sada uloženo više od 200 milona dinara u izgradnju puteva u tom kraju.

Momirović je istakao da se ispunjavaju sva obećanja koja je predsednik Srbije Aleksandar Vucić dao u razgovoru sa meštanima u dolini Jadra.

Ministar građevinarstva je, zajedno sa gradonačelnikom Loznice i predstavnicima Puteva Srbije, posetio Donje Nedeljice, koje su dobile put do Grčara, kojim je to selo sada na svega dva kilometar od Donjih Nedeljice, dok je ranije moralo da se kruži skoro 10 kilometara.

„U prethodnim mesecima investirali smo više od 200 miliona dinara i izgradili ovde oko 16 km puteva, a plan je da izgradimo ukupno 68 km u ovom kraju. Sva obećanja koja je predsednik dao se ispunjavaju i nema nikakvog čekanja“, rekao je Momirović i dodao da mu je drago što su meštani zadovoljni.

Istakao je da je država puno investirala u Loznicu u prethodnom period i da su u taj grad došli investitori.

„Nastavićemo sa svim investicijama, uradili smo sve što je obećano“, naveo je Momirović.

Prema podacima gradskih vlasti u Loznici, u sedam naselja oko Loznice urađeno je 27 km puteva.

U mestu Donje Nedeljice urađeno je 4,9 km puteva od planiranih 6,6 km (oko 80 odsto je urađeno), dok je u Gornjim Nedeljicama urađeno 6,5 km od planiranih 15,1 km (oko 40 odsto urađeno).

Cvetko Pantelić iz Donjih Nedeljica je rekao novinarima da je predsednik Aleksandar Vučić prepoznao muke i probleme tog kraja i zahvalio mu novom putu.

„Ovaj put je prelep, hvala mu i državi Srbiji i Loznici. Za dva kilometra smo sada u drugom selu (Grnčara), a pre nam je bilo potrebno osam do 10 kilometara, morali smo da se vraćamo nazad. To nama puno znači“, istakao je on.

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović je rekao da se zaista sve sto je predsednik Vučić rekao u razgovoru sa mestanima i obećao realizuje.

„To će značajno doprineti boljem životu građana u gornjem Jadru“, dodao je Petrović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.