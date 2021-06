Završen tunel Trbušani na autoputu Preljina – Požega

POŽEGA – Tunel Trbušani dužine 278 metara, koji se nalazi na trasi autoputa Preljina – Požega, završen je, a ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović podsetio je da je taj tunel jedan od ključnih delova poteza od petlje u Preljini do tunela Laz.

Momirović je naveo da svaki dan mora da bude maksimalno iskorišćen i da je veoma zadovoljan angažovanjem izvođača kineske kompanije C C C C i njihovom odlukom da se svaki dan radi u dve smene po deset sati.

“Važno je da svaki dan imamo jaku dinamiku radova. Već su krenule velike gužve na naplatnoj rampi kod Preljine i one će biti još veće. Ako mi ne završimo ovo u rekordnom roku, problemi će se gomilati i bezbednost putovanja će biti ugrožena“, rekao je Momirović.

Prema njegovim rečima, Srbija je sada u investicionom talasu koji nije zapamćen u njenoj istoriji.

„Trenutno radimo, u smislu projektovanja i izvođenja, na hiljadu kilometara autoputeva. I ako tome dodate i brze železnice i vodnu i avio infrastrukturu, možete da sagledate obim investicija“, ukazao je ministar.

Ističe da se hitno mora završiti obilaznica oko Čačka i nastaviti sa radovima ka Požegi.

„Vrlo brzo ćemo ući u radove od Požege ka crnogorskoj granici“, kazao je.

Smatra da se to može uraditi, kao i da je to pokazano time što nema nijednog parkiranog bagera ili kamiona.

Momirović ocenjuje da se to mora završiti jer građani Srbije već predugo čekaju.

„Kada se završe ovi projekti, Srbija neće biti ista zemlja. Ovo su preduslovi da plate porastu i da prosečna plata bude 900 evra“, rekao je Momirović.

Trasa Preljina – Požega dužine 30, 9 km, jedna je od najzahtevnijih trasa koje se trenutno izvode u Srbiji sa brojnim mostovima, nadvožnjacima i najdužim tunelima u Srbiji, saopšteno je iz Ministarstva.

Prema najavama predstavnika izvođača, radovi na celoj trasi Preljina – Požega bi trebalo da budu gotovi u januaru sledeće godine.

(Tanjug)

