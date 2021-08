Zbog etilen oksida povučeni Milka sladoledi sa tržišta

ZAGREB – Hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede obavestilo je danas potrošace da su sa tržišta povučeni proizvodi Milka clašic štapić 4×100 ml, lešnik štapić 100 ml i clašic štapić 100 ml, jer je u aditivu koji se koristi u proizvodnji sladoleda pronađen etilen oksid.

Kako se navodi, obaveštenje se odnosi na proizvode Milka clašic štapić 4×100 ml, LOT MI0025, koji je najbolje upotrebiti do kraja januara 2022 godine, LOT MI0146, koji je najbolje upotrebiti do kraja maja 2022 godine. Milka lešnik štapić 100 ml, LOT MI1117 i Milka clašic štapić 100 ml, LOT MI1118, čiji je rok upotrebe do kraja aprila 2023.

Dodaje se i da ti proizvodi, čiji je distributer Stanić d.o.o. iz Zagreba, nisu u skladu sa evropskom odredbama o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla, prenosi Hina.

(Tanjug)

