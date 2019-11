Zbog poskupljenja struje Omladina Narodne stranke delila u Beogradu ćumur i sveće

Omladina Narodne stranke danas je ispred Ministarstva rudarstva i energetike povodom najavljenog poskupljenja struje gradjanima delila sveće i vrećice ćumura.

Predsednik omladine Narodne stranke Ivan Gajić rekao je da su povećanjem cene struje za 3,9 odsto, koje stupa na snagu 1. decembra, usred grejne sezone, pogodjeni svi gradjani jer očekuje da će, kako je rekao, lančano poskupeti i drugo.

„Laž je da gradjani Srbije plaćaju najjeftiniju struju u Evropi, jer se uporednom metodom cene struje i kupovne moći jasno vidi da je i trenutna cena struje mnogo veće opterećenje za građane Srbije, nego što je za gradjane mnogo razvijenijih zemalja Evrope“, rekao je Gajić.

Gajić je pozvao direktora Elektroprivrede Srbije Milorada Grčića da podnese ostavku zbog nekompetentnosti da obavlja tu funkciju i zbog kršenja zakona, jer se o najavljenom poskupljenju nije konsultovao sa Savetom za zaštitu potrošača.

Gajić je naveo da će se Grčić po promeni vlasti „vratiti u pečenjaru čiji je vlasnik bio“ pre no što je postavljen na čelo najveće kompanije u Srbiji – EPS, i pre no što mu je povereno da upravlja složenim sistemom proizvodnje električne energije, „iako za to nije imao nikakve kvalifikacije“.

„Grčić je pomislio da, kao što je pekao prasiće, može da upravlja proizvodnjom struje, termoelektranama i hidrocentralama, dok gradjani, nažalost, na svojoj koži osećaju posledice takvog šarlatanskog pristupa“, rekao je Gajić.

(Beta)