Zdravković: Ograničenje cene ruske nafte pogađa velike evropske države

BEOGRAD – Stručnjak za energetiku Miloš Zdravković ocenio je da će odluka o ograničenju cene ruske nafte pogoditi velike evropske države koje imaju jaku petrohemijsku industriju, pre svega, pokrajinu Bavarsku.

Zdravković je za Tanjug objasnio da postoje dve svetske referentne berze za trgovinu naftom, to su evropska berza gde se trguje naftom tipa brent i svetska berza gde se trguje VTI naftom.

„Razlika u poslednjih 10 godina je bila od 1,3 do 1,7 dolara, znači da je bila skuplja brent nafta. Jutros kada sam gledao berzu cena VTI nafte je bila 81 dolar, a cena brent nafte u Evropi 87,5 dolara. Mi vidimo da je ta razlika više od šest dolara po barelu. To je velika razlika u ceni i evropska privreda ima mnogo lošije ulazne parametre, a to (odluka) će naročito da pogodi velike evropske države koje imaju jaku petrohemijsku industriju i najveći svetski i nemački koncern BASF“, rekao je Zdravković.

On je ocenio da će Rusi posle ove odluke da se povuku na neka druga tržišta sa evropskog.

„Oni su to već počeli da rade pre šest meseci kada su počeli da daju popust na naftu koji se odnosio na nova tržišta“, rekao je Zdravković.

Prema njegovim rečima, Indija je sada postala drugi kupac ruske nafte, odmah iza Kine.

Evropska unija je formalno potvrdila odluku o uvođenju ograničenja cene za naftu koja se transportuje morskim putem iz Rusije, objavila je juče Češka koja predsedava EU.

Prethodno je poljski ambasador pri EU Andžej Sados rekao da je Poljska je pristala na sporazum EU o ograničenju cene ruske nafte koja se transportuje morem od 60 dolara po barelu.

Varšava je insistirala da cena bude ispod tržišne, kako bi se ograničili prihodi Moskvi da finansira rat u Ukrajini.

Ograničenje cene nafte, ideja potekla od grupe G7, ima za cilj da smanji ruski prihod od prodaje nafte, ali i da spreči skok globalne cene nafte nakon embarga EU na ruske energente koji će stupiti na snagu 5. decembra.

(Tanjug)

