Žene u svetu nemaju ista ekonomska prava kao muškarci

VAŠINGTON – Oko 2,4 milijarde žena u svetu u životnom periodu kada su radno sposobne nemaju iste ekonomske mogućnosti kao muškarci, a 178 zemalja održava pravne prepreke koje sprečavaju potpuno ekonomsko učešće žena, navodi se u izveštaju Svetske banke „Žene, biznis i zakon 2022“.

U izveštaju se navodi da se u 86 zemalja žene suočavaju sa nekim oblikom ograničenja vezanih za rad, a 95 zemalja ne garantuje jednaku zaradu za isti rad.

Region Evrope i Centralne Azije u kome je i Srbija je prema ovom izveštaju, drugi po redu region sa najvišom ocenom a ocena za njega je i povećana u odnosu na prethodnu godinu.

Od 39 ekonomija sa ocenama iznad 90, sedam je u ovom regionu, a među njima je i Srbija sa ocenom 93,8.

Međutim, postoje velike varijacije i među ekonomijama ovog regiona pa se kreću od 69,4 koliko ima Kazahstan, do 94,4 što je ocena za Kipar.

Globalno, žene i dalje imaju samo tri četvrtine zakonskih prava koja su data muškarcima, stoji u ovom dokumentu ali se ukazuje i da uprkos tome što je globalna pandemija nesrazmerno uticala na živote i sredstva za život žena, 23 zemlje su lane reformisale svoje zakone da bi preduzele neophodne korake ka unapređenju ekonomskog uključivanja žena.

„Iako je postignut napredak, jaz između očekivanih zarada muškaraca i žena tokom radnog veka na globalnom nivou iznosi 172 biliona američkih dolara, što je skoro dva puta više od svetskog godišnjeg bruto-društvenog proizvoda“, rekla je direktorka Svetske banke za razvojne politike i partnerstvo Mari Pangestu.

Izveštaj Žene, biznis i zakoni 2022 analizira zakone i propise u 190 zemalja u osam oblasti koje utiču na ekonomsko učešće žena a to su mobilnost, radno mesto, plata, brak, roditeljstvo, preduzetništvo, imovina i penzije.

On pokazuje da recimo samo 12 zemalja, koje su članice OECD-a, ima zakonom propisan rodni paritet.

Kao novo za ovu godinu navodi se pilot istraživanje sprovedeno u 95 zemalja o zakonima koji regulišu brigu o deci, kao ključnoj oblasti u kojoj je potrebna podrška, da bi žene mogle da dobiju plaćeno zaposlenje.

Tako 118 zemalja u svetu garantuje 14 nedelja plaćenog odsustva za majke, a više od polovine ekonomija, tačnije njih 114, imaju plaćeno odsustvo za očeve, ali ono u proseku traje samo nedelju dana.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.