Ziđin: 2022. godine čist vazduh u Boru

BOR – Građani Bora u avgustu 2022. će disati neuporedivo bolji vazduh, a do kraja te godine biće definitivno rešen problem zagađenja vazduha, rekao je danas zamenik generalnog direktor Srbija Ziđin Kopera (SZC) Ću Vejđin.

On je na Danu otvorenih vrata za medijje koji je danas održala ta kompanija rekao da će tehnička rekonstrukcija koju kompanija izvodi kroz izgradnju objekata i sredstava za zaštitu životne sredine u potpunosti anulirati prisustvo sumpor-dioksida u vazduhu.

“Istovremeno, sa proizvodnjom radimo tehničku rekonstrukciju i izgradnju, i očekujemo da krajem agvusta budu završeni ovi projekti. Tada će biti neuporedivo bolji vazduh. Biće jako velika razlika u odnosu na kvalitet sadašnjeg vazduha. Neuporedivo“, rekao je on.

Dodao je da će do kraja 2022. godine, kada svi objekti za zaštitu životne sredine budu ugrađeni i izgrađeni biti i definitivno rešen problema zagađenosti vazduha u Boru.

On je naglasio da je do kraja aprila u zaštitu životne sredine kompanija uložila ukupno 77,8 miliona američkih dolara.

“Ali smo u poslednje vreme postigli dogovore i potpisali ugovore za rad na polju zaštitne sredine, sa čijom realizacijom će ukupno ulaganje u projekte zaštite životne sredine iznositi 125,7 miliona američkih dolara”, naveo je on.

„Možemo da kažemo da će krajem 2022. hodine Borani disati cišt vazduh“, potvrdio je na insistiranje novinara zamenik generalnog direktora.

On je istakao da se kompanija sve vreme trudi da uporedo sa proizvodnjom, primenjuje privremene moguće mere da se poboljša kvalitet vazduha.

Naveo je da je reč o mereama kao što su popravljanje i održavanje opreme, prilagođavanje tehnologije proizvodnje, a stavljeni su privremeni filteri i sakupljači prašine.

„Osim toga konstantno se prate rezultati merenja na mernim stanicama u Boru i okolini i mi prilagođavamo proces proizvodnje tako što pratimo izmerene vrednost. Kada dođe do velikog povećanja tih vrednosti zbog zastarelosti opreme i kvarova u tom trenutku zaustavljamo proizvodnju sa svim“, rekao je on.

Na pitanje da lli će kompanija u slučaju eventualnih akcidenata ubuće informisati javnost, on je rekao da hoće.

„Mi sada ostvarujemo plan za rešavanje zagađenosti vazduha. Ukoliko se desi da dođe do kvara na opremi, što za posledicu ima povećanje zagađenosti i zavisno od rezultata merenja mi stajemo sa proizvodnjom, i o tome obaveštavamo javnost“, objasnio je on.

Glavni inženjer kompanije Bendžamin Điao rekao je da je plan da se ove godine poveća proizvodnja na 73.000 tona bakra, a da je plan za 2024. godinu da se poveća kapacitet na 190.000 tona, a količina katode bude 180.000 tona.

On je naveo da je u 2020. godini proizvodnja je povećana na 53.271 tonu bakra što je povećanje od gotovo 28 posto u odnosu na 2019., dok je zlata proizvedeno 1.688 kilograma, što je povećanje od 59,91 procenata.

„Ukupna ulaganja do kraja aprila ove godine iznose 630 miliona američkih dolara a do kraja ove godine po planu dostićiće 820 miliona američkih dolara“, rekao je on.

Kako je najavio SZC planira i da proširi investiciju koji bi pre tim planovima do kraja 2024. Godine ukupno trebalo da iznosi milijardu i 260 miliona američkih dolara.

„Sa 2024. godinom planirano je da se završe sve tehničke rekonstrukcije koje se upravo rade“, rekao je on.

Dodao je da je očekivana proizvodnja zlata 5.600 kilograma do kraja 2024 godine.

„Jasno je da sa povećanjem proizvodnje glavnog proizvoda, a to je bakarna katoda, povećava se i količina sekundarni proizvoda u koje spada i zlato“, rekao je on.

Direktor sektora za ljudske resurse Huang Džaoi istakao je da je od 2018. godine broj radnika povećan za 1.500 a da je prošečna plata veća za 43,5 odsto.

On je podsetio da je prilikom preuzimanja 2018. godine dogovoreno da za šest godina broj zaposlenih neće biti manji od 5.000 i dodao da je krajem maja 2021. broj zaposlenih 5.662.

Istakao je da je prosečna neto plata od 68.160 dinara u 2018, dostigla 91.637 dinara u 2020. godini.

Naveo je i da je prošle godine zaposleno 127 studenata iz Bora koji se školuju, a da je plan da ove godine takvih kadrova bude zaposleno 150.

Od 5.662 zaposlenih 98 odsto je lokalno stanovništvo, a kineskih državljana je 162.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.