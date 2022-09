Ziđin Koper stipendira najbolje učenike u Borskom okrugu

BOR – Predstavnici 11 srednjih škola u Borskom okrugu potpisali su s generalni direktorom kompanije Srbija Ziđin Koper Đenom Simingom Ugovor o stipendiranju učenika završnih razreda gimnazija i srednjih stručnih škola, kojim će 100 stipendista do 2029. godine dobijati po 700 dolara godišnje.

Jednokratnu stipendiju u narednih osam godina dobijaće 50 učenika iz Bora, 20 iz Majdanpeka, 20 iz Negotina i 10 iz Kladova, a ceo projekat finansijske pomoći obrazovanju vredan je 560.000 dolara, navodi se u saopštenju kompanije Ziđin Koper Srbija.

Stpendiste će do 15. oktobra odabrati same škole i to prema utvrđenim kriterijumima.

Potrebno je, naime, da stipendisti ostvare izuzetne rezultate u oblasti umetnosti, sporta, nauke, tehnologije i kulture, tako da za stipendiju mogu da se prijave svi koji su postigli odlične rezultate na takmičenjima iz raznih oblasti, ali i oni koji su izvanredni u sportu, dizajnu, plesu, slikarstvu, sviranju muzičkih instrumenata, patentiranju, naučno-istraživačkom radu, pisanju, besedništvu, poznavanju stranih jezika, izradi skulptura i fotografija.

Pored novčane nagrade koja će najboljim učenicima biti isplaćena najkasnije do 10. novembra i to jednokratno i u dinarskoj protivvrednosti, Srbija Ziđin Koper će za sve njih izraditi jedinstvene sertifikate i medalje.

Sertifikate o nagradi učenicima će uručiti predstavnici menadžmenta kompanije i Gradske uprave Bora.

Planom za dodelu Ziđin stipendija predviđeno je da se do 2029. odličnim učenicima gimnazija i srednjih stručnih škola u Borskom okrugu svake godine dodeli 100 stipendija.

„Obrazovanje ima stratešku važnost za ekonomski i društveni razvoj zemlje i nacije, pa Srbija Ziđin Koper upravo zbog toga posvećuje veliku pažnju ovom segmentu vaspitnog procesa. U budućnosti ćemo, zato, razmotriti i dodelu Ziđin stipendija za visoko obrazovanje“, kazao je zamenik generalnog direktora Srbija Ziđin Koper Džejson Džang.

Ugovor o stipendiranju učenika završnih razreda su sa Srbija Ziđin Koper potpisale četiri borske škole i to gimnazija „Bora Stanković“, Tehnička škola, Ekonomsko-trgovinska i Mašinsko-elektrotehnička škola, te četiri negotinske Umetnička škola „Stevan Mokranjac“, Poljoprivredna škola „Rajko Bosnić“, Tehnička škola i Negotinska gimnazija, dve škole u Majdanpeku – Gimnazija „Mile Arsenijević Bandera“ i Tehnička škola, te Srednja škola „Kladovo“ u Kladovu.

Potpisnik ugovora je i načelnik Borskog okruga Vladimir Stanković, koji će pratiti realizaciju obaveza svih ugovornih strana i koji je rekao da kompanija Ziđin na ovaj način pokazuje da su joj ljudski resursi na prvom mestu, kao i da je posebno važno što su ovim projektom obuhvaćene sve lokalne samouprave i srednje škole na teritoriji Borskog okruga.

„Nadam se da će direktori škola i nastavnici pravedno rasporediti stipendije, a svi zajedno ćemo se potruditi da stipendistima pružimo najbolje obrazovanje, ali i šansu da sutra upišu fakultete i budu deo zajednice u Boru, Majdanpeku, Negotinu i Kladovu“, kazao je Stanković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.