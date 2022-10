Ziđin nudi novu metodu rudarenja-blok kejv za rudnike u Srbiji

BEOGRAD – Stručnjaci Ziđin instituta iz Kine predstavili su danas iskustva nove blok kejving metode u svetu i potencijale da se ova rudarska metoda eksploatacije zarušavanjem, koja se primenjuje na dubinama ispod 500 metara, primeni u borskim rudnicima Jama i Čukaru Peki.

Na stručnom skupu u organizaciji Komore inženjera rudarstva i geologije, potpredsednik globalne Ziđin majning grupe Guo Hianjian rekao je da ova metoda ima 120 godina tradicije, te da se primenjuje u Kini, Australiji i SAD, kao i da je u Čileu glavni metod.

„Blok kejving se ranije koristio u manjem obimu, a sada će moći u većem. Veoma je efektan metod za podzemnu eksploataciju, a najjeftiniji“, rekao je on.

Dodao je da se primenjuje ukoliko druge metode nemaju efekta, ili su suviše skupe.

Ova metoda se u Srbiji za sada ne primenjuje, a Ziđin je planira za rudnike Jama i donju zonu Čukaru Pekija.

„Metoda ne može da se koristi u svim rudnicima. Treba videti koji je tip rudnik, a naši stručnjaci posle detaljnog proučavanja došli su do zaključka da je pogodna za Čukaru Peki. Od početka izgradnje rudnika Čukaru Peki planirani smo da usvojimo ovu metodu“, rekao je on.

Istakao je da se korišćenjem metode blok kejvinga produžava život kopova, koji dobijaju nove resurse.

„Na primer u gornjoj zoni rudnika Čukaru Peki ekspoatacija je 13 godina. Ako ne pristupimo donjem pojasu, posle 13 godina je zatvaranje. Sa blok kejvingom produžićemo život tog rudnika do 2060. godine“, rekao je on.

Dodao je da Ziđin majnining grupa razmišlja o budućnosti kompanija Ziđin koper i Ziđin majning u Srbiji, i o budućnosti rudarstva u Srbiji, kao i budućnosti Bora i dobroj reputaciji rudarstva u Srbiji.

Dodao je da je sa primenom blok kejvinga eksploatacija u rudniku Jama moguća još 40 godina.

„U odnosu na površinske kopove, blok kejving je mnogo čistija metoda, jer nema skidanja površinskog sloja. Dešava se urušavanjem ili zarušavanjem u samoj zemlji, u dubljim zonama. Uticaj na životnu sredinu je vrlo mali. Naravno da postoji. Mi ćemo to rešavati. Ali je ova metoda najzdravija i najčistija“, rekao je on.

Govoreći o značaju rezultata Ziđin rudnika u Srbiju, rekao je da se četvrtina rezultata cele grupacije Ziđin stvori u našoj zemlji.

Precizirao je da će ovogodišnji rezultat u Srbiji biti 200.000 tona bakra, a čitava grupa Ziđin imaće 850.000 tona.

Pomocnik ministarke rudarstva i predsednik Komore rudarskih i geoloških inženjera Dejan Milijanović rekao je da se do sada blok kejving metoda nije koristila.

„Ziđin će morati da primenjuje ovu metodu masovnog zarušavanja, gde se veće količine rude eksploatišu da bi se iz rude koja ima manji procenat metala, on mogao ekstrahovati“, rekao je on.

Dodao je da je skup bitan kako bi inženjeri dobro sagledali metodu koju teorijski poznaju.

„Želimo da sačuvamo rudarstvo u Srbiji. Ne po svaku cenu. Ne želimo rudarstvo koje će sutra da uništi našu vodu, vazduh i zemljište. Naslednici smo prebogate rudarske tradicije, i odgovorno ćemo se ponašati u budućnosti, da pokažemo da rudarstvo u Srbiji može da bude temelj, pre svega privrede i razvoja ekonomije i države“, rekao je on.

Dodao je da je cilj da se generacijama koje dolaze ostavi pre svega zdravu životna sredina.

On je rekao da je čitava Istočna Srbija prekrivena geološkim istraživanjima, ali da svega pet do 10 odsto završi eksploatacijom.

„Tolika zainteresovanost ima razloga, jer je ovo kraj ‘karpato – balkanske metalogeneze’, zemlja smo bakra i zlata, taj prostor je prebogat, i treba očekivati da će jedan broj tih istraživanja i rezultirati eksploatacijom“, rekao je on.

Ocenio je i da je kompanija Ziđin za kratko vreme donela strašan progres u Srbiju, obnavljajući ruinirane rudnike.

„Za tri godine napravila takav progres, da se površinski kopovi i jame vrate u tehnički regularna stanja, da radnici mogu bezbedno da rade, da ostvaruju stalan napredak u proizvodnji, i da se sve to odvija bez uništavanja životne sredine“, objasnio je on.

Pomoćnik ministarke i predsednik Komore rekao je da rudarstvo u Srbiji može da bude održivo.

„Ne može da vrati životnu sredinu u prvobitni oblik, ali može i mora da je oplemeni. Naš zadatak je kao komore da pripremimo inženjere za naredne generacije, da to i sprovode“, poručio je on.

Direktor borskog Instituta za rudarstvo i metalurgiju Mile Bugarin rekao je da Bor i Majdanpek imaju u rezervama tri mlijarde tona rude odnosno 25 miliona tona bakra i 750 tona zlata.

Srbija zbog toga deli prvo mesto sa Poljskom po pitanju vrednosti rezervi, naveo je on.

„U Evropi nema velikih ležišta na kojima se primenju blok kejving metoda, a u svetu se primenjuje u Australiji, Kanadi, Čileu, Kini…“, rekao je on i naveo da je reč o masovnom otkopavanju rude sa nižim sadržajem bakra, gde se preko većih kapaciteta ostvaruje ekonomičnost.

Objasnio je da nije reč o površinskom nego podzemno kopanju rude.

„To je za ležišta koja počinju da se prostiru od 500 do 800 metara ispod zemlje pa na dole. To su ležišta koja imaju veliku natkopnu visinu. Kada se budu otkopavala gledajući borska ležišta, neće imati tako veliki uticaj na površinu, jer se nalazi velika masa rude“, rekao je on.

Dodao je da primena te metode u borskim rudnicima neće uticati znatno na sleganje.

„Ali će uticati na neku infrastrukturu koja mora u svakom slučaju da se izmesti“, objasnio je on.

(Tanjug)

