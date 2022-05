Ziđin u prvom kvartalu ostvario izvoz vredan pola mlrd evra

BOR – Kineski Ziđin je, zahvaljujući novom rudniku i ulaganjima u povećanje proizvodnje u Srbiji, u prva tri meseca ostvario izvoz vredan skoro 500 miliona evra, rečeno je Tanjugu u Ziđinu.

Ziđin najavljuje nova ulaganja, kao i da će nova flotacija u Velikom Krivelju u blizini Bora, sa kapacitetom prerade 40.000 tona dnevno suve rude, biti puštena u rad polovinom godine.

Odlični poslovni rezultati Ziđina u Srbiji istaknuti su i u objavi čitave Ziđin grupe, koja je jedan od globalnih lidera sa brojnim rudnicima u Kini i još 13 zemalja.

„Proizvodnja glavnih metalnih proizvoda, posebno bakra, ove godine je zadržala brz rast, zahvaljujući puštanju u rad tri velika rudnika prošle godine – Gornje zone Rudnika bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora, Kamoa-Kakula rudnik bakra u Kongu i rudnik bakra Julong u Tibetu“, saopštila je Ziđin majning grupa.

Ekipa Tanjuga posetila je rudnike Veliki Krivelj i Čukaru Peki kod Bora.

U Srbija Ziđin majningu, koji vodi novi rudnik Čukaru Peki, ističu da su za manje od godinu dana rada uspeli da postanu u Srbiji najveći izvoznik.

Slavica Tomić iz kompanije Ziđin majning Srbija rekla je Tanjugu da se do ovakvih rezultati novog rudnika došlo zahvaljujući dizajnu, izgradnji i optimizaciji procesa visokog standarda.

„Primenom najboljih praksi u rudarstvu i upotrebom savremenih tehnologija, želja je da se osigura dugoročno uspešno poslovanje kompanije, rast i razvoj“, rekla je ona.

Ovaj rudnik u Srbiji je poznat i kao „zeleni rudnik“ u koji je do sada uloženo 455 miliona dolara.

„Cilj je da kroz primer ovo rudnika Srbija Ziđin majning postane vodeća evropska rudarska kompanije u pogledu niske emisije ugljenika, zelene ekologije, društvene odgovornosti, zdravlja, bezbednosti i održivog razvoja“, rekla je ona.

Kako je navela, za rad objekata za zaštitu životne sredine, ozelenjavanje i unapređenje životne sredine do sada je izdvojeno 65 miliona dolara, a svake godine ulagaće se po 3,5 miliona dolara za te namene.

„Smatramo da su ključ uspeha zaposleni i najveća ulaganja su u zapošljavanju mladih i stručnih ljudi“, navodi ona i ističe da do sada imaju više od 800 zaposlenih, a da će do kraja godine broj radnika preći 1.000.

Borske rudarske operacije Ziđin vodi delom i preko Srbija Ziđin Bor kopera, a rukovodilac ogranka te kompanije Rudarskog basena Bor Vidoje Adamović u izjavi za Tanjug kaže da su rezultati impozantni.

„Do rezultata je došlo na osnovu velikog ulaganja u rudarsku opremu na kopu, kao i u flotacijski deo. Za prva tri meseca ostvarena dobit je veća od 30 miliona dolara. Do kraja godine rezultati će biti još veći, jer pristiže novija oprema i očekuje se puštanje nove flotacije“, rekao je on.

Dodaje da će kapaciteti da se udvostruče puštanjem nove flotacije u rad, a da će proizvodnja bakra u odnosu na današnji dan biti veća dva i po puta.

„Pre dolaska Ziđina proizvodnja na Velikom Krivelju bila oko 24.000 tona bakra u koncentratu, a plan za ovu godinu je preko 48.000 tona. Nova flotacije, čiji je kapacitet prerade 40.000 tona dnevno suve rude, biće puštena u rad polovinom godine“, rekao je on.

Pre desetak dana stigao je novi bager, iz grupe velikih bagera, a za tri nedelje očekuju još jedan. Takođe, flota kamiona je uvećana.

Adamović kaže da su planovi za povećanje proizvodnje realni, a da će proizvodnja narednih godina biti još veća.

Kaže da se bezbednost i zaštita životne sredine ne odvajaju u Ziđinu i dodao da postoje brojni nasleđeni ekološki problemi koji se rešavaju.

„Velika su ulaganja planirana za ovu godinu. Dosta je urađeno na ozelenjavanju kosina jalovišta, kao i pristupnih saobraćajnica. Grade se nove saobraćajnice, a sve u cilju sređivanja radne okoline i životne sredine“, naveo je on.

Dodaje da se rešavaju i slivne vode sa kopova koje prihvataju taložnici i vodosabirnici, pa se ponovo upućuju u proces flotacije.

Iako je topionica u Boru od skora u remontu koji će trajati više meseci, Adamović kaže da to uopšte ne utiče na rudarski deo.

Rukovodilac fabrike površinski kop Veliki Krivelj Dejan Mitić ocenio je da je za gotovo četiri decenije rada bilo velikih promena, ali da je dolaskom Ziđina kop dobio svetski izgled i način rada.

„U dispečerskom centru, svaka mašina ima GPS sistem, i prati se softverski. Nadogradnjom sistema moći će da se prate i tehničke karateristike svake mašine, nosivost, kako bi unapred znali sve probleme i blagovremeno reagovali“, objašnjava on.

Dodaje da se tako proizvodnja dovodimo do savršenstva, i rad na način kao svuda u svetu.

U kopu Velikog Krivelja je do dolaska Ziđina radilo 480 radnika, trenutno radi 720, a do kraja godine biće još 200 zaposlenih.

„Tako je bilo 24 miliona tona iskopine 2018 godine, ove godine plan je 63 miliona tona, a sledeće 70 miliona tona“, rekao je on.

Rukovodilac flotacije u tom rudniku Darko Milićević ističe da će se uključivanjem nove flotacije, čiji je kapacitet veći od 13 miliona tona, značajno povećati kapaciteti, jer će ona raditi uz staru od 10,6 miliona tona.

„Pored povećavanja kapaciteta, u novoj flotaciji nova tehnologije sa upotrebom sag mlinova. Usitnjavanje je u dva stepena, a potrošnja električne energije je značajno niža“, objasnio je on.

Veliki doprinos boljoj ekologiji on vidi kroz ozelenjavanje brana jalovišta, na dve je do sada izvršena rekultivacija više od 80.000 metara kvadratnih, a do kraja godine površine će biti značajno veće.

„Posle sejemo travu. Da se zaštiti deo našeg prostora. Jer imamo velikih problema oko prašine, koju dižu veliki vetrovi, pa dolazi do zagađenja. Ovakvom rekultivacijom to sprečavamo“, rekao je on.

Zamenik direktora ovog rudnika Kinez Čen Jaohuang ističe da dobroj realizaciji ulaganja i dostizanju rezultata doprinose odlični odnosi među ljudima.

„Srpske kolege su vrlo ljubazne, priteljski raspoložene i veliki profesionalci. Komuniciramo i sarađujemo vrlo dobro, i postižemo velike rezultate. Mislim da ćemo sa našom boljom kooperacijom, ostvariti veće ciljeve i dostići više“, rekao je on.

Dodao je da investicije u modernizaciju imaju velike ekološke efekte.

