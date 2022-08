Zijin: Imali smo iste uslove kao ostali prilikom otkupa zemlj

BOR – Kompanija Serbia Zijin Mining d.o.o. saopštila je da je prilikom otkupa zemljišta imala iste uslove kao ostali učesnici u postupku, među koje spada i Zlatibor Kračunović, koji je, kako navode, svoje nezadovoljstvo izrazio i štrajkom glađu, te slanjem poruka medijima.

Zijin navodi je Kračunović kao vlasnik 80 ari zemljišta pod šumom najpre od te kompanije tražio da mu kupi 8000 m2 zemljišta na Avali ili Kosmaju u zamenu za njegovu nepokretnost, a prilikom poslednjih pregovora je tražio da mu se za 8000 m2 zemljišta pod šumom po ceni od 45 dinara po kvadratu plaća mesečni zakup na 15 godina.

„U ovoj jednostavnoj računici može se videti da je gospodin Kračunović za 8000 m2 zemljišta pod šumom tražio da mu kompanija Serbia Zijin Mining u narednih 15 godina mesečno isplaćuje po 3000 evra, odnosno u totalu za 15 godina isplati iznos od 540.000 evra“, navodi kompanija i dodaje da su ti zahtevi bili nerealni, kao i da „nije u pitanju kategorično odbijanje od strane pomenutog lica da zemlju proda kompaniji, kako on to navodi, pod uslovima koji su već daleko iznad trzišnih vrednosti, već da on želi da otuđi pomenutu nekretninu, ali pod uslovima koji su navedeni, a čime bi se povredio ne samo zakon već i interesi svih lica sa kojima je dogovor prehodno postignut“.

Kompanija ističe da je postupak otkupa zemljišta obavljen strogo po zakonima Srbije, a uz poštovanje svih procedura, prisustvo službenih lica koja su vršila procenu, kao i vlasnika parcela.

Tako smišljne pritisak na kompaniju u Zijinu smatraju nekorektnim, jer, kažu, u iskazima Kračunovića „pojedini mediji vide model demonstacije moći kompanije nad malim čovekom”, gde je on predstavljen kao žrtva, a zapravo je, tvrde, ono što odgovara istini sasvim drugačije.

(Tanjug)

