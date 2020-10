Živanović: Bankarske garancije sada nisu rešenje

BEOGRAD – Rešenje za aktuleni problem oko garancija putovanja za turističke agencije bi trebalo, pre svega, tražiti u dogovoru agencija, osiguravajućih kuća i ministarstva zaduženog za turizam i to putem polisa osiguranja, a ne bankarskih garancija pošto bi to bilo komplikovano i još uvek pravno neizvodljivo, kaže profesor i šef Katedre za ekonomiju i finansije Beogradske bankarske akademije Branko Živanović.

Uključivanje bankarskog sektora u rešavanje problema, koji je zadesio turističke agencije, nemoguće je obaviti brzo, jer su za to neophodne pravne promene i dosta vremena da se garancije unesu u poslovne procedure banaka, rekao je Živanović Tanjugu.

Pojašnjavajući zašto je zamena polise osiguravajućih društava, koja je do sada bila korišćena kao bankarska garancija, u ovom trenutku teško zamenljiva bankarskom, navodi dva razloga za to.

„Prvi je de jure, odnosno pravni razlog, jer je bankarska garancija nemoguća u slučaju da ne postoji pravno lice koje će biti njen korisnik, a to pojedinačni putnici svakako nisu. Čak i da se to reši, ostaje de fakto problem, jer bi u kratkom roku trebalo stvoriti poslovne procedure i uneti tu novinu u pravna akta banaka, a to traži najmanje tri do šest meseci“, ističe Živanović.

Navodi i da banke da bi brzo izdale ovu garanciju traže određenu kolateralizaciju, odnosno zaštitu sebe kao kreditora.

„Ako bi to želelo da se reši u veoma kratkom roku, tada čak ni hipoteka ne bi bila prikladna, već keš depozit od 100 odsto. Ako se zna da maksimalna polisa osiguranja iznosi oko 400.000 evra, to bi najveći broja agencija u Srbiji, teško mogao da ispuni“.

Nada se da će vrlo brzo doći do dogovora između agencija i pula osiguravajućih društava, kao i da će se aneksirati ugovori o polisama, na neko vreme, kako kaže, recimo na tri meseca.

Živanović ističe da su turističke agencije svakako dobrodošle u bankarski sektor, ali bi za sada aranžman oko osiguranja putovanja putem bankarskih garancija bio skup i za njega treba vremena. Smatra da je tu vrstu saradnje realno očekivati tek sledećeg leta.

Problem oko polisa osiguranja neophodnih za produženje licenci za rad turistčkih agencija nastao je kada su osiguravajuće kuće rešile da izađu iz tog posla.

Zbog toga turištičke agencije ne mogu da produže licence za rad koje su im istekle 1. oktobra pa i ne prodaju paket-aranžmane već samo pojedinačne usluge, kao što su karte i smeštaj u hotelima sa kojima imaju ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji.

Na nedavnom sastanku u Ministarstvu turizma rečeno je da se agencijama neće oduzimati licence i dogovoreno je da Udruženje banaka napravi predlog procedure za operativno funkcionisanje i eventualno aktiviranje bankarskih garancija koja bi bila ugrađena u novi Pravilnik o agencijama putovanja.

U agencijama očekuju i da se eventualno dogovore sa osiguravajućim kućama da im se važenje polisa aneksima produži za tri meseca.

Kako je pre par dana za Tanjug izjavio direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić, odgovor osiguravača se očekuje do ponedeljka.

(Tanjug)

