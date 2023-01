Živković: Vrednost bitkoina porasla, pozitivan signal za tržište kriptovaluta

BEOGRAD – Stručnjak za kriptovalute Marko Živković, rekao je danas da protekla nedelja na tržištu kriptovaluta daje pozitivne signale, posle godinu dana negativnih, i da je vrednost bitkoina poslednjih sedam dana skočila za nešto više od 20 odsto.

„Posle godinu dana negativnih signala koje dobijamo u svetu kriptovaluta, bitkoin je poslednjih sedam dana skočio nešto više od 20 odsto, tačnije sa nekih 17.000 u ovo vreme prošle nedelje, a danas je bio nešto manje od 21.000 dolara“, rekao je Živković Tanjugu.

On se osvrnuo na slučaj, kako je rekao, istorijske prevare kompanije FTX – berze i menjačnice kriptovaluta, kada su brojni investitori u te valute, zajmodavci i kupci ostali bez svojih sredstava, i rekao da i tu ima pozitivnih vesti.

„U poslednjih par dana su se pojavila neka sredstva, pronađena, reč je o nekih pet miliona dolara. Tako da ljudi koji su sada poverioci FTX-a, u tom procesu gašenja te kompanije, možda mogu da očekuju nekakav dobar signal“, rekao je Živković.

Kako je naveo, prethodnu godinu su obeležili mnogi hakerski napadi i prevare, pa je u tim slučlajevima nestalo ukupno oko tri milijarde dolara.

„Prošla godina je definitivno godina u kojoj je zbog prevara, hakerskih napada, nestalo najviše koina. Neka procena je da je negde oko tri milijarde dolara nestalo prošle godine“, ističe Živković.

Gubitak novca na ovaj način, dodao je on, nije zbog same tehnologije, i nisu kriptovalute pokazale nestabilnost, već je, kako je rekao, to posledica neznanja i pohlepe.

„Nakon korone, lokdauna i svega, kada smo se okrenuli mnogo više digitalnom svetu, kada je vrednost kriptovaluta otišla u nebo, ljudi su krenuli da investiraju u to, očekujući enormno da se obogate u nekom jako kratkom periodu. FTX je jedna od berzi i menjačnica koja je postojala i poslovala i na neodgovoran način upravljala sredstvima svojih klijenata“, objasnio je Živković.

On je naglasio da je pre nego što se neko odluči da trguje kriptovalutama, neophodno da se o tome edukuje, istraži i ulaže samo onoliko koliko je spreman da izgubi.

„Prva stvar kada govorimo o kriptovalutama je naučlite, izučite, edukujte se i onda uđite u sve to. Ulažite u kriptovalute onoliko koliko ste spremni da izgubite. Ono što ljudi treba da rade je da se informišu pre svega i da trguju na sigurnim mestima. Sredinom decembra je NBS izdala dve dozovole za trgovanje kriptovalutama, a naša firma je jedna od te dve“, rekao je Živković.

Od prošle godine, podsetio je Živković, posedovanje odnosno kupovina i prodaja kriptovaluta u Srbiji je legalna, i dve kompanije su od NBS dobile dozvole da budu menjačnice, što je jedna vrsta garancije za one koji žele da trguju.

„Mi smo jedna od regulisanih menjačica, imamo dozvolu i to je jedna vrsta garancije poštovanja zakona. Mi smo sada pod regulativom i NBS i Komisije za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, te smo na određeni način bezbedno i sigurno mesto“, rekao je Živković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.