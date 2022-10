Zoran Martinović: Na sajmovima zapošljavanja se zaposlilo 7.000 ljudi

Na sajmovima zapošljavanja koji su tokom ove godine održavani širom Srbije zaposlilo se oko 7.000 ljudi, izjavio je za Tanjug direktor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Zoran Martinović.

„Raduje nas činjenica da smo u 2022. godini, posle pauze izazvane korona virusom, obnovili aktivnosti vezane za organizovanje sajmova zapošljavanja po Srbiji i ove godine to činimo intenzivno. Do sada smo održali više od 50 sajmova, a verujem da ćemo do kraja godine premašiti i cifru od 60 manifestacija na kojima se direktno susreću nezaposleni i poslodavci“, rekao je on.

(Tanjug)

