Zoran Nikolić za Tanjug: Lična inflacije je viša od zvaničnih 11,9 odsto

Potprededsednik Nacinalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) Zoran Nikolić smatra da inflacija, koja je prema poslednjim podacima 11,9 procenata na godišnjem nivou, ne pogađa sve građane podjedanko i da je za siromašnije građane mnogo viša.

„Lična inflacija nije relevantna kao naučni pokazatelj, ali je bitna za život čoveka. To pokazuje koliko ste vi u svom kućnom budžetu doživeli ovo povećanje cena. Verujem da je to daleko iznad toga što je statistika objavila, jer se ona menja do domaćinstva do domaćinstva“, ocenio je Nikolić za Tanjug.

(Tanjug)

