Zukorlić: SPP podržaće predlog budžeta za 2021.

BEOGRAD – Predsednik Stranke pravde i pomirenja Muamer zukorlić izjavio je danas u Skupštini Srbije da će poslanici te stranke podržati predloženi budžeta za 2021. godinu, pošto će, uprkos krizi sa koronom, biti nastavljeni započeti projekti.

Poslanici SPP daće podršku ovom budžetu izražavajući razumevanje za to što je obuhvaćeno, imajući u vidu ovo krizno stanje i da nije moglo da se odgovori svim željama, potrebama i zahtevima, naveo je Zukorlić.

„Ali, posebno me raduje da će oni projekti koji su već započeti biti nastavljeni i da kriza neće ugroziti te projekte na podrucju cele zemljle, a posebno na područu ‘Sandžaka’ kada je u pitanju izgradnja puta Novi – Pazar Tutin i gasovoda od Brusa preko Kopaonika do Novog Pazara i Tutina“, rekao je on.

Dodaje da kada je reč o budžetu, ipak, treba napraviti određenu ispravku.

„Tiče se pomoći privrednim subjektima odnosno uposlenicima raznih privrednih subjekata koje je vlada davala proteklih meseci u više navrata kroz razne vidove pomoći i ono što je za nas bilo nerazumljivo, a dobili smo pitanja od građana – zasto verske zajednice i crkve nisu obuhvaćene tim programom“, naveo je Zukorlić.

Napominje da su u pitanju „subjekti koji imaju određeni specijalni status u odnosu na određena prava i obaveze“, ali da manje zajednice u okviru svojih organizacija imaju i vrlo ozbilijan obrazovni sistem i upošljavaju veliki broj ljudi.

Dobili smo žalbe od njih zašto nisu bili obuhvaćeni tim programom, dodao je Zukorlić.

„Pretpostavljam da neke verske zajednice to jest domintna SPC dobija veoma ozbiljna sredstva kroz razne projekte, kao i kroz konkretne projekte iz same vlade, tako da možda ona ima mogućnosti i da podnese za ovaj program, ali kada su u pitanju manje verske zajednice i crkve problemi su mnogo veći“, naveo je Zukorlić i zamolio vladu da to ispravi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.