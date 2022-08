Zvaničnik: Moderna pruga izgrađena od strane kineske kompanije ima ključnu ulogu u …

Pruga standardnog koloseka Mombasa–Najrobi, izgrađena od strane kineske kompanije, odigrala je značajnu ulogu u podsticanju ekonomskog rasta Kenije, izjavio je nedavno za agenciju Sinhua jedan visoki kenijski zvaničnik.

„Pruga standardnog koloseka je podigla proizvodni i industrijski sektor na viši nivo. Sada ima ključnu ulogu u poslovnom svetu“, rekao je Filip Džamuhuri Mainga, direktor državnog preduzeća Železnička korporacija Kenije.

„Pruga standardnog koloseka doprineće bruto domaćem proizvodu Kenije sa dva do tri odsto“, dodao je Mainga.

Prugu Mombasa–Najrobi, dugu 480 kilometara, kao megaprojekat u okviru kineske inicijative „Pojas i put“ koji povezuje najveću luku u Istočnoj Africi i glavni grad Kenije, izgradila je kineska kompanija CRBC i zvanično je puštena u saobraćaj 2017.

Sedamnaest teretnih vozova svakodnevno bezbedno prevozi rasuti teret bez ikakvih poteškoća.

Mainga je rekao da su, po procenama, teretni vozovi u proteklih pet godina prevezli 20 miliona tona tereta. Ova saobraćajna veza pokazala se posebno korisnom u pandemiji bolesti Kovid-19, jer je olakšavala transport neophodnog medicinskog materijala.

„Moram da kažem da imamo sreće. Obavljamo više izvoza i diverzifikacije robe nego ranije. Vidimo dinamičnu promenu u pogledu efekta pruge na izvoz“, rekao je on, dodavši da je pruga unapredila trgovinu Kenije sa susednim zemljama i ponudila uže spasa zemljama članicama Istočnoafričke zajednice.

Zvaničnik je posebno istakao deonicu pruge između Najrobija i Najvaše, dugu 120 kilometara, koja je omogućila otvaranje severozapadne Kenije za trgovinu i investicije.

Pored teretnih vozova, prugom svakodnevno ide u proseku šest putničkih vozova, prevozeći između sedam i deset hiljada putnika na dnevnom nivou.

U proteklih pet godina putnički vozovi su prevezli više od osam miliona ljudi, što pokazuje koliko su ti vozovi popularni, rekao je Mainga.

„Pruga je doprinela turizmu u ovoj zemlji, jer prevozimo mnogo ljudi do Mombase da rade, da se opuste, da uživaju. Tako da kada to vidite, vidite saradnju vlada Kenije i Kine. Želimo da se zahvalimo obema vladama na podršci koju su nam dale“, dodao je on.

Zvaničnik je takođe rekao da od pruge ima koristi i lokalno stanovništvo, jer je razmena veština do sada dostigla 80-90 odsto.

„Sada naši ljudi mogu da obavljaju posao, da voze lokomotive, da se bave signalizacijom, da popravljaju i održavaju naše vagone“, dodao je Mainga.

Po njegovim rečima, pruga standardnog koloseka je uspešan projekat, projekat koji ima

budućnost i projekat koji je preobrazio zemlju.

(Beta)

