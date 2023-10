Episkop SPC osudio zahtev da se ukloni ćirilični natpis sa nadgrobnog spomenika kod Zadra

Episkop dalmatinski Srpske pravoslavne crkve (SPC) Nikodim Kosović osudio je danas zatev direktora lokalnog komunalnog preduzeća u Opštini Vrsi kod Zadra da se u roku od 15 dana ukloni ćirilični natpis sa nadgrobnog spomenika jedne srpske porodice na groblju u Poljicama.

Episkop je u saopštenju koje je prosledila SPC zbog tog zahteva izrazio „najdublju rezignaciju“ i nazvao ga „bizarnim“.

Direktor tog preduzeća se, prema rečima episkopa, pozvao na to da u toj opštini ne živi više od trećine žitelja srpske nacionalnosti, što je preduslov da bi se zakonski ostvarilo pravo na korišćenje ćirilice.

Episkop je naveo da se ta zakonska odredba odnosi isključivo na službenu upotrebu ćirilice ili nekog drugog pisma u Hrvatskoj, te da mu nije jasno na koji način je direktor došao do zaključka da je natpis na nekom nadgrobnom spomeniku isto što i službena upotreba jezika.

„Iskren opet da budem, najviše me interesuje između koga se, u ovako slobodnom tumačenju zakonskih akata poštovanog direktora komunalnog u Opštini Vrsi, vrši službena prepiska. A još više me interesuje iz kog razloga poštovanom direktoru komunalnoga preduzeća u Opštini Vrsi smetaju mrtvi Srbi“, dodao je on.

Naveo je da je to, koliko je njemu poznato, prvi slučaj da se neka zvanična, javna, državna institucija, obraća sa zahtevom za uklanjanjanje ćiriličnog natpisa sa nadgrobnog spomenika na nekom srpskom groblju na teritoriji Hrvatske.

Načelnik opštine Vrsi Luka Perinić izjavio je, kako prenose hrvatski mediji, da su ćirilicu na groblju u mestu Poljica „doživeli kao čistu provokaciju“.

(Beta)

