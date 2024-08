Er Srbija: Dođite na beogradski aerodrom bar tri sata pre leta, nastao novi kvar IT sistema

Kompanija Er Srbija je saopštila da je usled novog kvara IT sistema beogradskog Aerodroma „Nikola Tesla“ što je jutros objavila i kompanija „Belgrejd erport“, danas popodne došlo do većih gužvi na šalterima za prijavu na let.

„Zbog veoma usporenog procesa prijave na let“ Er Srbija „moli putnike da na aerodrom dođu najkasnije tri sata pre planiranog vremena poletanja“.

Posledica kvara su „značajnija kašnjenja letova avio-kompanija koje poleću sa beogradskog aerodroma, uključujući i Er Srbiju“, navela je ta kompanija.

To odstupanje od planiranog reda letenja u vreme visoke letnje sezone može dovesti do pomeranja aerodromskih „slotova“ od strane evropske kontrole letenja i još većeg kašnjenja, do isticanja radnog vremena posada i radnog vremena pojedinih aerodroma.

„Svi putnici koji eventualno budu izgubili svoje konekcije, biće preusmereni na alternativne letove“, saopšteno je.

Za više informacija, putnici se mogu obratiti Kontakt centru Er Srbije na 0800 111 528 iz Srbije, na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, posetiti airserbia.com ili stranice Er Srbije na društvenim medijima.

(Beta)

