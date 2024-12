Erste bazar 21. decembra u Botaničkoj bašti Jevremovac

Erste banka organizuje 21. decembra Erste bazar pod nazivom #verujusebe u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ u Beogradu koji će doneti bogatu ponudu rukotvorina i proizvoda, a svaki proizvod nosi jedinstvenu priču o upornosti, kreativnosti i solidarnosti, najavila je danas ta banka.

Praznični Erste bazar će po drugi put okupiti inspirativne preduzetnice, socijalna preduzeća, startape i radne centre organizacija civilnog društva koje su osnovale ili vode žene.

Bazar će trajati od 11.00 do 15.00, a ulaz će biti besplatan za posetioce koji će imati priliku da se vide bogat ponudu unikatnih proizvoda i podrže razvoj ženskog preduzetništva.

Za decu je najavljen zabavno-edukativni program i predstava „Čuvari Zmajevog blaga“.

Na bazaru učestvuju Somborske šnajderke, nekadašnje žrtve porodičnog nasilja, a kupovinom ukrasa koje izrađuju deca bez roditeljskog staranja iz Centra „Zvezda“ posetioci će učiniti da novogodišnji praznik bude ispunjen pozitivnom energijom, navela je Erste banka.

Biće ponuđene zdrave poslastice i organska čokolada koji dolaze iz poslastičarnice Šuma i Chocollama, odnosno slani i slatki zalogaji Udruženja „Naša kuća“, koje zapošljava mlade osobe sa različitim vrstama invaliditeta.

Na bazaru će se predstaviti prvo ekološko socijalno preduzeće u Srbiji ekoBag, koje zapošljava žene starije od 45 godina.

Svoje proizvode na bazaru predstaviće i škola „Milan Petrović“, koja obrazuje i vaspitava decu i odrasle sa smetnjama u razvoju.

Štand sa domaćim proizvodima imaće Dragin kulen i kobasica, kao i Avlija Bogatić, centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji će ponuditi svoju rakiju iza koje je humana priča koja okuplja i radno angažuje osetljive kategorije društva.

Udruženje koje se bori protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja „Atina“ će na Erste bazaru prodavati ručno rađeni nakit – simbol borbe za slobodu i jednakost, a BioIdea Sapuni svoje prirodne sapune zanimljivih oblika i mirisa, koje prave žene i ženska udruženja u seoskim naseljima.

Najavljeno je da će po prvi put na Erste bazaru učestovati i žensko preduzeće Sto i Stolice, koje će posetioce obradovati ručno izrađenim čivilucima, klub stočićima i stalcima za kišobrane.

Udruženje Women on the Way, koje zapošljava žene izbeglice, ponudiće ručno oslikane torbe, majice, nesesere i narukvice od staklenih perlica.

Udruženje distrofičara južnobačkog okruga, koje okuplja decu i mlade, predstaviće rukotvorine poput heklanih igračaka i novogodišnjih ukrasa, dok će poslastičarnica Utočište ponuditi sicilijanske, italijanske i bliskoistočne dezerte.

Na bazaru će biti predstavljeni i proizvodi Modernissime, unikatne čestitke i staklene kugle iz Mazek dizajna, izrađene od recikliranih materijala.

„Verujemo da stvaranje održivih prilika za žene doprinosi celokupnom društvenom napretku. Naše inicijative usmerene su na pružanje konkretne podrške – kroz edukaciju, mentorstvo i omogućavanje pristupa tržištu“, rekla je menadžerka za društveno odgovorno poslovanje, diverzitet i inkluziju u Erste banci Sonja Konakov Svirčev.

Dodala je da je praznični Erste bazar samo jedan od koraka u tom pravcu i Erste banka želi da bude deo njihove priče u cilju podržavanja hrabrih žena.

(Beta)

