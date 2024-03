Eskobar: SAD misle da ima neke povezanosti između napada u Banjskoj i Srbije kao države

SAD misle da ima neke finansijske i organizacijske povezanosti između napada u selu Banjska i Srbije kao države i to detaljno istražuju, izjavio je danas specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar).

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) na kraju posete Prištini, Eskobar je rekao da SAD ne traže od Srbije da sprovede istragu o dešavanjima u Banjskoj na severu Kosova 24. septembra, već odgovornost.

„Kada govorimo o zločinima koji su počinjeni (u Banjskoj), mislim da je kosovska policija kompetentno sprovela istragu. Nismo morali da sprovodimo istragu, imamo obaveštajne informacije, a rezultati istrage se pomno prate u odnosu na to kako mi razumemo šta se desilo. Mi ne tražimo od Srbije da sprovede istragu o 24. septembru, mi tražimo odgovornost“, kazao je Eskobar.

Upitan da li će SAD preduzeti neke mere protiv Srbije ako istraga potvrdi da je ona bila iza napada naoružane grupe Srba na kosovsku policiju u Banjskoj, Eskobar je rekao da „to ne može sad da komentariše“.

Eskobar je rekao da SAD od Srbije mnogo toga traže kad je reč o odnosima sa Prištinom i briselskom dijalogu, ali da „ima i stvari koje nisu povezane s dijalogom, a koje traže od Srbije“, pre svega procesuiranje svih učesnika napada u Banjskoj, predvođenih bivšim potpredsednikom Srpske liste Milanom Radoičićem.

„Najvažnije je da mi želimo odgovornost za napad 24. septembra. Ne samo Radoičić, svi koji su u tome učestvovali moraju biti izvedeni pred lice pravde“, naveo je Eskobar.

Eskobar je rekao da je neprihvatljivo što je Radoičić i dalje na slobodi. Radoičić je 3. oktobra uhapšen i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje ga tereti za ilegalno posedovanje oružja i teška dela protiv opšte sigurnosti, ali je sutradan oslobođen, uz uslov da ne napušta Srbiju.

„Mi smo rekli i javno i privatno da on mora biti priveden pred lice pravde, da je on međunarodni begunac pod američkim sankcijama i da on ne može biti slobodan čovek. Rekli smo da mora biti optužen za sve zločine za koje može da bude optužen u Srbiji“, kazao je Eskobar za RSE.

Upitan da li će SAD vršiti pritisak na Srbiju da izruči Radoičića Kosovu, Eskobar je rekao da je o tome „prerano govoriti“ i dodao da ono što američki zvaničnici kažu javno – da Radoičić mora odgovarati, kažu i tokom privatnih razgovora.

Povodom nedavno objavljene fotografije Radoičića i ambasadora Srbije u Vašingtonu Marka Đurića, za koju nije poznato kada je nastala, Eskobar je kazao da je njegov komentar isti – da je reč o osobi „koja je orkestrirala napad 24. septembra i za koju nema mesta u politici“.

Kad je reč o odnosu Beograda i Prištine, Eskobar je rekao da se od Srbije traži da prestane s kampanjom povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova i da shvati da će jednom, kad se uspostavi Zajednica opština sa srpskom većinom, biti novih priznanja.

„Dodatno, tražimo od Srbije da osigura da sve odluke koje su donete tokom briselskih razgovora budu ireverzibilne, odnosno da lične karte, carinska dokumenta i druge stvari moraju biti unete u pravni sistem Srbije, da to ne može biti urađeno nekako ad hok“, naveo je.

Eskobar je upitan i o saradnji Srbije sa OEBS-om, odnosno o primeni preporuka iz konačnog izveštaja Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o decembarskim parlamentarnim izborima.

„Mislim da saradnja počinje sad, da je premijerka (Ana Brnabić) najavila da će formirati radnu grupu koja će se baviti zabrinutostima koje je iskazao ODIHR. Verujem da će sve strane, uključujući opoziciju, to uzeti za ozbiljno. Nadamo se da će rešiti probleme koji su identifikovani u izveštaju ODIHR-a što pre, pre sledećih izbora, uključujući beogradske“, rekao je Eskobar.

(Beta)

