Evropski put-Basta: Prodaja NIS-a prevara stoleća, potrebna revizija pred međunarodnim sudovima

Predsednik Pokreta „Evropski put“ – Basta i bivši ministar privrede Srbije Rade Basta saopštio je danas da je, energetskim sporazumom između Srbije i Ruske Federacije i prodajom Naftne industrije Srbije (NIS) 2008. godine, načinjena velika šteta za domaću ekonomiju i energetiku, zbog čega zahteva da Vlada Srbije hitno zatraži revizija pred međunarodnim nadležnim sudovima kako bi Srbija bila obeštećena i kako bi povratila NIS u svoje vlasništvo.

Basta podseća da je tadašnje državno rukovodstvo načinilo izuzetno štetan ugovor po Srbiju po kojem je ruski „Gasprom“ kupio NIS za 400 miliona evra sa obavezom izgradnje gasovoda „Južni tok“, bez ikakvih pravnih i finansijskih garancija za gasovod.

„Odluka o prodaji i odobravanju ugovora se usvojila na telefonskoj sednici Vlade što pokazuje neozbiljnost i potpunu odgovornost tadašnjeg državnog rukovodstva za šta će jednog dana sigurno neko morati da odgovara“, kazao je Basta i dodao da je NIS zajedno sa EPS-om kičma srpske privrede i jedna od ključnih stvari za energetsku bezbednost Srbije.

Prema njegovim rečima, „imovina NIS-a, zajedno sa naftnim postavljenim biznisom i pravima na korišćenje izvora nafte koje je NIS posedovao, kao na primer Angola, u tom je momentu imao višestruku tržišnu vrednost od kupoprodajne cene koja je ugovorena“.

Bastaje je ocenio da je time načinjena nemerljiva šteta Srbiji, a posebno je istakao to što je nakon preuzimanja sa ruske strane došlo do zaduživanja NIS-a kako bi se obezbedila sredstva za investicije (obaveza iz ugovora radi modernizacije) čime je stvoreno zaduživanje NIS-a sa nepovoljnim kamatama „kroz čist finansijski inženjering Gasproma“.

„U prevedenom značenju, tadašnje rukovodstvo Srbije je poklonilo svesno ili nesvesno veliki deo energetskog sektora Gaspromu i time ugrozilo nacionalne i vitalne interese Srbije. Stoga pozivam sadašnju Vladu Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić da bez odlaganja pokrene reviziju ugovora pred nadležnim međunarodnim sudovima i zaštiti interese Srbije. Skandalozno je i neodgovorno što do sada Vlada Srbije to nije uradila za sve ove godine vladanja jer je svima jasno da je došlo do manipulacije i neispunjenja ugovora bratske nam Ruske Federacije (Gasproma)“, kazao je Basta.

On smara i da je „ćutanje proruskih marionetskih stranaka, kao što su SPS, Dveri, Zavetnici i DSS, nedopustivo“, jer im je „Republika Srbija na prvom mestu“.

„Načinjena šteta je ogromna i ja sam dok sam još bio ministar privrede pokrenuo to pitanje ali sam naišao na zid ćutanja i ignorisanja. Ono što mogu da obećam ako dobijem poverenje građana na sledećim izborima kroz pokret Evropski put i uđem u vlast je da će jedan od prioriteta biti pokretanje revizije ugovora i vraćanje NIS-a u državno vlasništvo uključujući procesuiranje odgovornih“, rekao je Basta, saopštio je Pokreta „Evropski put“ – Basta.

(Beta)

