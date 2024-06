Evropsko civilno društvo: Većina u EP će ipak biti na strani demokratije

Predstavnici vodećih evropskih organizacija civilnog društva ocenili su večeras u Briselu da će u budućem sazivu Evropskog parlamenta, iako će njegov sastav biti drugačiji i sa „izmenjenom dinamikom“ zbog rasta desničarskih stranaka, nastaviti da imaju ulogu mosta između građana i donosilaca odluka.

Na panelu „Evropa glasa! Reakcije evropskog civilnog društva na izbore za EP“, održanom dok su se očekivali rezultati glasanja u zemljama članicama EU, učesnici iz četiri vodeće organizacije civilnog društva istakli su da će buduća većina u EP biti za jaku evropsku demokratiju, ali da će porasti broj onih koji nisu zainteresovani za ulogu civilnog društva.

Panel je organizovao Međunarodni evropski pokret zajedno sa EP, kao komunikacioni partner parlamenta tokom kampanje za izbore koji su u toku, 10. po redu od 1979. godine. Evropski izbori se ove godine održavaju u znaku procena kakav će rezultat ostvariti stranke ekstremne desnice.

„Mi smo oni koji su most između građana i političara, svojim znanjem, savetima i davanjem podstreka. Naša uloga je uvek takva, bez obzira na rezultate izbora“, rekao je generalni sekretar Međunarodnog Evropskog pokreta Petros Fasulas.

Generalna sekretarka SGI Europe – Evropskog centra poslodavaca i preduzeća koja pružaju javne usluge Valerija Ronziti predvidela je da se „verovatno očekuje kompeticija koja se nije desila ranije“.

„Dinamika (u EP) će se promeniti, ali ko god bude bio u parlamentu, neće moći bez ekspertize i rada organizacija civilnog društva. Mi imamo ulogu onog koji menja igru (game changer)“, dodala je.

Evropski biro za životnu sredinu (EEB), mreža od oko 100 ekoloških organizacija, smatra da je uloga civilnog društva sada još važnija, rekla je generalna sekretarka te organizacije Patricija Hajdeger.

Predsednica Evropskog foruma mladih Marija Rodrigez Alkazar takođe je istakla da će posvećenost organizacija civilnog društva ostati ista, ali je i ukazala da je poslednjih godina viđena „erozija demokratije“.

„Zabrinuti smo, jer civilno društvo mladih nije imuno na umanjivanje civilnog društva. Ima trendova stigmatizacija nevladinih organizacija“, kazala je.

Ona je dodala da se jačanje esktremne desnice i antidemokratskih snaga vidi među mladima, istakavši da neformalno obrazovanje jeste važno, ali da političke partije imaju ključnu ulogu.

„Mi želimo da vidimo više mladih političara u sastavu Evropskog parlamenta. Sniženje prava glasa na 16 godina je ono za šta se zalažemo“, rekla je Alkaraz.

Klaes-Mihael Stal, zamenik generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata, ocenio je da će organizacije civilnog društva imati manje prijatelja u budućem sazivu EP.

„Bez obzira na rezultate, to će i dalje biti kao do sada. Mi ćemo raditi sa našim prijateljima, jer će oni biti većina (u EP)“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.